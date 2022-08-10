11 Milyon Üzerinde Emekliye Haber: Ziraat Vakıf Halk PTT ve Özel Bankalar Ödemeleri Yarın Sabah Başlatıyor

11 milyon üzerindeki emekliler için yeni bir duyuru yapıldı. Bankalar yaptıkları kampanyalar ile birlikte emeklinin derdine derman olmak istiyor. Nakit isteyen emekliye aynı gün içinde sonuç verecek olan hem özel hem de kamu bankaları bulunuyor. Özellikle son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıktığı canlı yayın programlarında emekliye özel olarak kamu bankalarının kredi vermesi gerektiğini ve bu konu hakkında çalışmalar yapılacağını açıklamıştı. Şimdilerde ise emekli olan kişiler bu destek kampanyalarından faydalanmak için hangi bankadan ödeme alabilecek bu konu hakkında bilgileri öğrenmek istiyor. Nakit ihtiyacınızın olması ile birlikte sizlere hem kamu bankaları hem de özel bankalar destek oluyor.

Cumhurbaşkanı Onaylı Nakit Kampanyası Başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da talimatı verilen yeni kampanyaya katılacak olan kişilerin başvuru yapmaları ile birlikte aynı gün içinde kamu bankaları destek ödemeleri gerçekleştirecektir.

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

PTT

Yapı Kredi Bankası

Akbank

İş Bankası

Garanti Bankası

Yukarıda belirtilen bankalardan emekli maaşı alan kişiler, 50.000 TL'ye kadar hemen onay alabilecekler ve almış oldukları bu onaylı mesaj ile birlikte 50.000 TL'ye kadar hesaplarına ödemeler alabileceklerdir.

Ziraat bankası Vakıfbank Halkbank ve PTT üzerinden düşük faizli kredi alacak emeklilerin maaşlarını bu bankadan alması istenmektedir. Bu bankalardan emekli maaşı alan kişilere hemen destek ödenir ve bu destek ödemeleri ile birlikte de bankalara gitmeden aynı gün içinde sonuç verilir. PTT ayrıca SMS ile de sizlerde başvuru alır.