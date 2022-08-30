Son 3 Ayda Kredi Onayı Alamayanlar! 15000 TL Tutarında Kredi Verilecek, Bankalardan Duyuru Geldi...

Son 3 ay içerisinde kredi onayı alamayanlara kredi verilecek. Bankalar tarafından yapılan duyuruya göre kredi onayı yaşayan vatandaşlara kredi imkânı doğdu. Hangi banka ne kadar kredi veriyor. Kredi notu düşük dahi olsa kredi verecek bankaları sizler için araştırdık…

Son üç ay içerisinde kredi onayında sorun yaşayan vatandaşlara bankalar kredi verebilecek. 15 bin lira tutarında verilecek olan kredi için bankalar duyuru yaptı. Hangi bankalardan kredi alınabilecek. Kredi notunuz düşük dahi olsa sizler için araştırdığımız hangi banka ne kadar kredi veriyor ile ilgili haberimizi okuyabilirsiniz.

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, daha önce kredi onayı için sorun yaşayanlar 15 bin liraya kadar kredi alabilecek. Bireysel ihtiyaç kredisi olarak verilecek olan kredide vade imkânı 36 ay olarak belirlendi. Özellikle son üç ay içerisinde kredi onayı konusunda sorun yaşayan kişilere verilecek olan kredide faiz oranları diğer bankalara nazaran yüksek olarak belirlendi. Kredi notu düşük olması durumunda bazı bankalar kredi kampanyası düzenleyerek ihtiyaç sahiplerine maddi imkân sağlıyor.

Aktif bank Tarafından Başlatılan Kredi Kampanyası

Aktif Bank, kredi notu düşük olan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı vererek maddi anlamda destek sağlıyor. Kolay kredi kampanyası başlığı adı altında kredi notu düşük olan vatandaşlara kredi imkânı sunuyor. Banka şubelerine uğramadan başvuru yapma imkânı da sunuyor. Kredi başvurusu için SMS yöntemi kullanmanın yanı sıra bankanın resmi internet sitesinden de başvuru yapmak mümkün. Cep telefonu üzerinden kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numarası 30 50 nolu numaraya gönderilerek başvuru yapılır.

Ziraat Bankası Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası kredi onayı alamayan vatandaşları düşünerek kredi kampanyası başlattı. Uzun süreli sigortalı olunması veya emekli olunması halinde kişilere kredi onayı verilecek. 15 bin liraya kadar banka müşterilerine şubeler aracılığı ile kredi onayı verilecek.

Vakıfbank Kredi Kampanyası

Vakıfbank üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak mümkün. Kredi onayı konusunda sorun yaşayan vatandaşlar Vakıfbank üzerinden başvuru yapabilir. Banka şubelerine gitmeden başvuru yapılabilir.