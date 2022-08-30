1100 TL tutarındaki sosyal yardım parası ödemeleri devam ediyor mu? Pandemi döneminde verilen sosyal yardım parası ödemelerinden devam kararı alındı? Yardım parası almak isteyenler bu soruların cevaplarını arıyor.

1100 TL Sosyal Yardım Parası Ödemelerinde sona mı gelindi? Pandemi sosyal destek yardım parası almak isteyen vatandaşlar, yardım parası konusunda meraklarını gidermek istiyor. Tam kapanma döneminde en son 3.faz olarak verilen ödemeler ile ilgili sorgulamalar devam ediyor. Ödemelerin tekrar yapılıp yapılmayacağı konusunda merak söz konusu.

Daha önce sosyal yardım parası olarak 2.fazda bin lira tutarındaki ödeme PTT şubelerinden ya da ev adreslerine verilmek üzere dağıtılmıştı. Son güncelleme ile 1100 liraya çıkan tutar başvuruda bulunan vatandaşların hesaplarına yatırılmıştı. Yardım parasından faydalanamayan kişiler 1100 lira tutarındaki yardım parasının devamı konusunda merak ediliyor.

Devlet destekli olarak verilen yardımlar sürekli olarak vatandaşlara ödeniyor. Yardım konusunda son dönemlerde tekrardan bir merak konusu olarak ön plana çıkan ödemeler birçok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Hanedeki kişi sayısına göre verilen ödemelerde 4. Faz ödemelerin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Şayet sizlerde muhtaç durumda iseniz, devlet destekli olarak verilen bu ödemelerden faydalanabilirsiniz. E devlet üzerinden sorgulama yapılarak başvuru gerçekleştirilebilir. Destek alınıp alınmadığı konusunda bilgi sahibi olunabilir.

1100 TL Pandemi Yardım Başvurusu Sonuç Ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu hakkında yapmış olduğu açıklama göre yardım desteği 1100 lira olarak ödenmeye devam ediyor. Başvuruda bulunacak olan kişilerin başvuru esnasında verecekleri IBAN numaralarına veya PTT kart numaralarına bu destekler ödenmektedir. PTT kartına sahip olan ya da bankada hesabı bulunan bir milyondan fazla aile devlet tarafından verilen yardımdan faydalanmış oldu.

Pandemi döneminde ekonomik yönden zor durumda kalan kişilere, devlet destekli olarak verilen ve bu zamana kadar 3 100 TL tutarında ödenen pandemi destekleri verilmesi bekleniyor. Henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmamasına rağmen emeklilere verilecek olan ikramiye ile birlikte ödemelerin hesaplara yatırılacağı tahmin ediliyor.