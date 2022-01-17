Somali Hükümet Sözcüsü Başkentte Patlamada Yaralandı

Devlet medyası, Somali hükümet sözcüsünün başkentte şüpheli bir intihar bombacısı saldırısında meydana gelen patlamada yaralandığını bildirdi.

Pazar günü patlama mahallindeki bir fotoğrafçı, hastaneye kaldırılan Mohamed Ibrahim Moalimuu'nun evinin dışında yerde yatan vücut parçaları gördüğünü bildirdi.

Devlet tarafından işletilen Somali Ulusal Haber Ajansı, Mogadişu yolunun bir kavşağında meydana gelen patlamanın bir intihar bombacısı olduğunu söyledi. Polis sözcüsü Abdifatah Aden Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Bir intihar bombacısı patlamanın etkisiyle hastanede tedavi gören hükümet sözcüsünü hedef aldı" dedi.

Moalimuu'nun dayandığı başbakanlık ofisinde devlet medyası özel muhabiri Nasra Beşir Ali, Twitter'da aracının yanından geçerken kendisini hedef alan saldırıda hayati tehlike oluşturmadığını söyledi.

Mogadişu'dan bildiren El Cezire'den Jamae Nour, eski bir gazeteci olan Moalimuu'nun bir suikast girişiminde ilk kez hedef alınmadığını söyledi.

Ulusal haber ajansından yapılan açıklamaya göre, Moalimuu intihar kemeri takan bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Nour, saldırganın Moalimuu yakınlarında kemerini evinden çıkarken patlattığını söyledi.

Moalimuu'nun dayandığı başbakanlık ofisinde devlet medyası özel muhabiri Nasra Beşir Ali, Twitter'da aracının yanından geçerken kendisini hedef alan saldırıda hayati tehlike oluşturmadığını söyledi.

Mogadişu'dan bildiren El Cezire'den Jamae Nour, eski bir gazeteci olan Moalimuu'nun bir suikast girişiminde ilk kez hedef alınmadığını söyledi.

Ulusal haber ajansından yapılan açıklamaya göre, Moalimuu intihar kemeri takan bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Nour, saldırganın Moalimuu yakınlarında kemerini evinden çıkarken patlattığını söyledi.

Yükselen güç mücadelesi

Saldırının arkasında kimin olduğu hemen belli olmadı.

Ülkenin BM destekli hükümetini devirmek için savaşan El Kaide bağlantılı silahlı bir grup olan El-Şebab, genellikle Somali çevresindeki saldırıların sorumluluğunu üstleniyor.

Yaklaşık bir yıldır ertelenen ulusal seçimler nedeniyle Somali'de tansiyon yükseldikçe şiddetin artması bekleniyor.

Yerel bir sivil toplum aktivisti olan Mohamed Abdulaziz Omar, "Bu tür saldırılar tamamen siyasi amaçlı eylemlerdir" dedi ve Afrika Boynuzu ülkesindeki geçmiş seçimlerde de meydana geldiğini ekledi.

Somali'nin müttefikleri ve uluslararası gözlemciler, ülkenin cumhurbaşkanı ve başbakanı arasında tırmanan bir güç mücadelesi konusunda endişelerini dile getirdiler. Moalimuu, Başbakan Mohamed Hussein Roble'ın kıdemli medya danışmanıdır. Aralık ayında Roble'a sadık askerler sokaklarda toplandı.

Güç gösterisi, daha çok Farmaajo olarak bilinen Cumhurbaşkanı Mohamed Abdullahi Mohamed'in, başbakanın darbe girişimi olarak nitelendirdiği bir hareketle, yolsuzluk şüphesiyle Roble'ın yetkilerinin askıya alındığını açıklamasının ardından geldi.

Nisan ayında Farmaajo ve Roble ile ittifak yapan güvenlik güçlerinin grupları, başbakan ve muhalefet cumhurbaşkanının dört yıllık görev süresinin iki yıl daha uzatılmasına karşı çıktığı için başkentin bazı bölgelerini ele geçirdi. İki grup arasındaki çatışmalar 60.000 ila 100.000 kişiyi evlerini terk etmeye zorladı.