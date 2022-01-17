Sudan, Al Jazeera Mubasher'in Lisansını Geri Çekti

Kanal, Sudan makamlarının Al Jazeera Mubasher'in yayın lisansını geri çektiğini söyledi. Katar merkezli medya ağı Pazar günü yaptığı açıklamada, yetkililerin ülkedeki iki gazetecisinin akreditasyonunu da iptal ettiğini söyledi.

“Kültür ve Enformasyon Bakanlığı, El Cezire Mubasher'in gazetecisi Muhammed Omar ve fotoğrafçı Badawi Bashir'in akreditasyonunu, 'Sudan olaylarının profesyonel olmayan bir şekilde yayınlanması' ve 'ülkeye zarar veren yanlış bilgilerin bildirilmesi' temelinde iptal etti. ülke menfaati ve sosyal doku” denildi.

"El Cezire, ülkedeki olayların adil ve objektif bir şekilde aktarılması ve gazetecilerinin engelsiz faaliyet göstermelerine ve mesleklerini icra etmelerine izin verme görevine yapılan müdahaleyi kınıyor."

“Ağ, bunu bir bütün olarak basın özgürlüğüne bir saldırı olarak görüyor ve uluslararası insan hakları ve medya kuruluşlarını bu gazetecilerin güvenliğinin ihlalini kınamaya çağırıyor.”

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Cumartesi günü yaptığı açıklamada, kararın kanalın "profesyonel olmayan davranışına" yanıt olarak alındığını söyledi.

Kanalın kapsamının “meslek etiğine ve Sudan halkının gelenek ve göreneklerine aykırı içerikler yayınlayarak ülkenin sosyal dokusunu hedef aldığını” söyledi.

“[Bu] ülkenin en yüksek çıkarlarına ve ulusal güvenliğine zarar verdi… Lisansın verildiği koşulların ihlal edildiğini gösterir.”

Sudan, geçen Ekim ayında ordunun iktidarı ele geçirmesinden bu yana, Başbakan Abdullah Hamdok'un sivil liderliğindeki hükümetini devirdiğinden beri kargaşa içinde. Darbe, 2019'da uzun süredir hükümdar olan Ömer el-Beşir'i deviren bir halk ayaklanmasının ardından demokrasiye doğru sarsıcı bir geçişi durdurdu.

Demokrasi yanlısı aktivistler, güvenlik güçlerinin gösterileri bastırmasıyla darbeyi protesto etmek için protestolar düzenlemeye devam etti. Bağımsız bir sağlık çalışanları grubu olan Sudan Doktorları Merkez Komitesi'ne göre şu ana kadar en az 60 kişi öldü ve yüzlerce kişi de yaralandı.

Hamdok, askeri gözetim altında bağımsız bir teknokratik hükümet çağrısında bulunan bir anlaşmanın ardından 21 Kasım'da görevine iade edildi. Ancak binlerce protestocu, geçiş hükümeti koalisyonu üzerindeki herhangi bir askeri etkinin kaldırılmasında ısrar ederek anlaşmayı reddetmek için sokaklara döndü.

Görevini geri aldıktan altı hafta sonra Hamdok, askeri yöneticilerle siyasi bir çıkmaza ve halkın hoşnutsuzluğuna atıfta bulunarak istifa etti.

Önde gelen bir Sudanlı demokrasi yanlısı grup olan Özgürlük ve Değişim Güçleri Merkez Konseyi (CCFFC), siyasi bir atılımı temsil edebilecek şekilde, Pazar günü bir Birleşmiş Milletler misyonunun Sudanlı taraflar arasında bir diyaloğu destekleme davetini şartlı olarak kabul etti. kriz.

Bununla birlikte, bir diğer önemli sivil grup olan Sudanlı Profesyoneller Derneği, BM'nin teklifini reddetti.