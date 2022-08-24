ŞOK Market öğrenciler için katalog paylaştı! Öğrenciler ve Veliler indirimli alışveriş yapabilecekler!

Okulların açıklamasına az bir süre kala özellikle en çok tercih edilen marketler haftalık indirimlerine okul ihtiyaçları da getirmeye başladı. ŞOK market yaptığı yeni indirim haberi ile de bu kişilere özel olarak kampanyalar yaptığını açıkladı.

ŞOK market internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda okul ihtiyaçları şok ucuz sloganıyla düşük ücretler ödeyeceğiniz okul ihtiyaçlarınız için bu marketi tercih edebileceksiniz.

Çocuklar için kırtasiye ürünleri başta olmak üzere çantalar ve teknolojik aletlerde indirimde olacak. Sadece öğrenciler için değil ayrıca kozmetik malzemeleri de bu hafta indirimli olarak verilecektir.

OKUL ÇANTASI 49 TL'DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATILACAK

Okula gidecek olan çocuklar için çantaların fiyatları 49 TL'den başlayacak. Çantalar boyuna ve kalitesine göre fiyat artacak. En pahalı çanta lise öğrencileri iççn 149.99 TL'den satılıyor. Sadece okul çantası alacaklara değil kalem kutu almak isteyenlerde kırtasiyelerdeki fiyatın neredeyse yarısına 14 TL'ye alabileceklerdir.

Proje çantası almak isteyenlerde 19 TL'ye kadar boy boy çantalardan alabileceklerdir. Çocukların yanlarına koyabileceğiniz matara ise 70 TL'ye kadar satılıyor. Bütün okul ürünlerinde indirim yapan ŞOK Market, Kurşun kalem, Uçlu kalem ve uçları, Silgi, kalemtraş, Kalem kutusu, Pergel, Cetvel, Resim defteri, Çizgili defter, Matematik defteri, Yapışkan, Makas, Tükenmez kalem, sulu boya, pastel boya gibi ürünlerde de indirimli fiyatlar ile satışa çıkarıyor. ŞOK market diğer tüm indirimlerini öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesine girerek broşürleri inceleyenbilir ve önümüzdeki hafta yapılacak kampanyalara göz atabilirsiniz.