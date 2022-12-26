Skoda yılbaşı bombasını patlattı! 150.000 TL destek müjdesi! Kamiq, Kodiaq, Karoq...

Kamiq, Kodiaq, Karoq... Skoda yılbaşı bombasını patlattı! 150.000 TL destek müjdesi! Araçların oldukça uygun fiyatlara satılacağı sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Skoda Yeni Fabi Elite 1.0 TSI 95 PS serisi otomobilin 452.568 TL'den satışa çıkarıldığı duyuruldu.

Bu Fiyatlar Kaçmaz

Bir süredir sadece ülkemizde değil küresel olarak bir otomobil krizi sürmekteydi. Pandemi sebebiyle araçların üretiminde kullanılacak çip bulmak firmalar için oldukça zorlayıcı olmuştu. Pandemiden sonrada firmalar bir anda talepte bulunmaya başladılar. Haliyle bu seferde lojistik sorunları yaşanmaya başlandı.

Tüm bu yaşanan olumsuz durumlar sebebiyle araçların fiyatları oldukça arttı. Sürücüler bu durumdan oldukça mutsuzdular. Sosyal medyada tepkiler büyüdüğü için sonunda devletin bu duruma el atacağı konuşulmaya başlandı. Söylentiler doğru çıkarsa Skoda marka araçların fiyatları oldukça düşecek.

Gelen haberler şimdiden sosyal medya kullanıcıları tarafından sevinçle karşılandı. Bu aracı satın almak isteyenler hemen aracı almak için harekete geçmeli yoksa araca ulaşmak biraz zor olabilir.

Skoda Kamiq, Skoda Kodiaq ve Skoda Karoq modellerinde 150.000 TL'ye 18 ay %0,99 faiz miktarlı kredi desteği sağlanıyor. Skoda Scala modellerinde ise 100.000 TL'ye 24 ay %0,99 faiz miktarlı kredi fırsatından faydalanabilirsiniz.

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS 452.568 Skoda Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG 659.900 Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG 735.900 Skoda Karoq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 979.900 Skoda Yeni Kodiaq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG 1.090.010

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