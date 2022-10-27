Şimdi MEB'de Görevli Tüm Öğretmenlere Yurt İçi Uçuşlarda Yüzde 20 İndirim Uygulanacağı Müjdesi Geldi!

Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşları baz alan yeni bir kampanya başlattı. Bu kampanya da Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan öğretmen ve ailelerinin kapsadığı duyuruldu. Bu kampanya yalnızca yurt içi uçuşlarda geçerli olacak diye de özellikle belirtildi. THY'den gelen açıklamaya bakılacak olursa bazı kriterlere uyulması noktasında ancak yurt içi uçuşlarda yüzde 20 indirim uygulanabilecek.

Türk Hava Yolları’nın Yurt İçi Uçuşlarında İndirim Kampanyasından Faydalanabilmek İçin Gerekli Kriterler

Türk Hava Yolları belli bir kesim için yurt içi uçuşları kapsayacak geçerliliğe sahip bir indirim kampanyası başlattı. Sadece yurt için uçuşları olmak kaydıyla alınan biletlerde yüzde 20 indirim kampanyası başlatılıyor. Peki bubkampanyaya kimler dahil olabilir bu indirimden kimler yararlanır? Hemen cevap verelim! Öğretmen ve öğretmenin aileleri yararlanabilecek. Türk Hava Yolları’nın yapmış olduğu açıklamaya bakılacak olursa, öğretmen ve öğretmen ailelerine yurt içi uçuş biletleri aldıklarında geçerli sayılacak bilet fiyatında yüzde 20 indirim uygulaması açıklamasının detaylarını oluşturdu. Türk Hava Yolları belli bir kesime özel başlattığı bu kampanya içerisinde ataması devlet tarafından yapılmış tüm öğretmenleri ve ailelerini kapsadığını belirtti.

İmza Töreni Düzenlendi Kampanya Başlatılıyor!

Türk Hava Yolları ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında bir anlaşma yapılması kararı alındı. Bu anlaşma kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı çalışan maaşını Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alan yurt içindeki resmi okul ile diğer tüm eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere ailelerine ve aynı zamanda yurt dışı öğrenime gönderilen burs sahiplerine ve onların eşlerine çocuklarına indirimli uçuş imkânından faydalanabilecegi açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat’ın birlikte Türk Hava Yolları Genel Müdürlük hizmet binasında yapılan bir imza töreni ile bu anlaşma faaliyete geçiyor. Ayrıca burs sahiplerine yapılacak indirimin yüzde 25 olacağı da belirtilen anlaşma 1 Kasım ile 6 Nisan arasını kapsıyor.