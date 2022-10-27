Sektörün  Yetkili İsmi Birinci Ağızdan Duyurdu!  Alkole Ciddi Anlamda Zam Geliyor! % 25 Zam!

Son iki yıldır sürekli herşeye zam gelirken alkol fiyatları hiç konuşulmuyordu. Sigaraya gelen zamlar ekmeğe gelen zamlar akar yakıta gelen zamlar gündemi baya bir meşgul ederken piyasalar hiç bir cephede durulmadı. Altın borsa alıp başını gitti. Emlak sektöründeki ciddi bir fırlama mevcut. Tüm bunların yanı sıra neredeyse hiç gündem olmayan alkol fiyatlarına bugün elimize ulaşan bir habere göre % 25 oranında bir zam geldiği bilgisi elde edildi. Üstelik bunu da sektörün önde gelen isimlerinden Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş açıkladı.

Alkole Gelen Zam Toplumu Nasıl Etkiler?

Bugün ekonomi sayfalarında görülecek olan zam haberlerinin bir tanesi de alkol fiyatlarındaki yükseliş ile alakalı oldu. Sıcağı sıcağına birinci ağızdan alınan haberi alkol tutkunlarına anında servis ediyoruz. Daha önce de belirtildiği gibi daha bugün gündeme gelen bir konu olan alkol zammı alkol tüketmeyi sevenleri hiç de memnun etmedi. Uzunca süre alkol tüketen kişiler için belirli sıklıkta alkol almak bir ihtiyaca dönüşüyor bu yüzden fiyatı artsa da eksilsede bu malzemenin alış miktarı hiç düşmüyor. Alkole yapılan yatırımı harcanan parayı sigaraya yatırılan para ve harcanan miktar gibi düşünmek mümkün. Çünkü aynı şekilde çok gerekli görülüyor. Bu yüzden alkol fiyatlarında meydana gelen zamlar alkol tüketmeyin sevmeyi pek etkilemeyecektir.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş Açıkladı!

Sektörün önde gelen isimlerinden Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın yaptığı açıklamaya göre belli alkol türevine yüzde 25 zam uygulanması bilgisini verdi. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla zam yapılacağını duyurdu. Başkan Aybaş bir alkol ürününe yüzde 25'e yakın zam geldiğini açıkladı. Daha önce de alkol fiyatlarındaki artışlar konusunda listeler paylaşan Özgür Aybaş ciddi miktarlarda ceza ödemiş olarak Şaraba gelen zammı bu içkinin adını kullanmayarak zammın geldiğini duyurdu.