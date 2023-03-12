Şimdi hapı yuttuk! Analistler açıkladı: Altın fiyatları tam bu kadar olacak!

Analistler açıkladı: Altın fiyatları tam bu kadar olacak! Şimdi hapı yuttuk! ABD Federal Rezerv (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları altın sahipleri için kötü haberlerle dolu oldu. Powell, enflasyondaki yükselişin faiz artışlarının öngörülenden daha fazla olabileceğini belirtti. Bu nedenle, Mart ayında yapılacak toplantıda faiz artışlarının daha agresif olabileceği düşünülüyor. Bu açıklamalar piyasalarda düşüşlere neden oldu ve altın, hisse ve döviz piyasalarında değer kaybı görüldü.

ABD 2 yıllık tahvil faizi yüzde 5'in üzerine çıkarak 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve dolar endeksi de 105,30 direncinin üzerine çıkarak 1 Aralık 2022 sonrası en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum altın fiyatlarının düşmesine sebep oldu.

Altın fiyatları, 1.960 dolardan başlayan düşüşün ardından 1.805 dolara kadar geriledi ve ardından 1.858 dolara yükseldi. Ancak faiz baskısından dolayı 1.876 seviyesini aşamadı ve şu anda 1.815 dolardan işlem görüyor. Cuma günü açıklanan istihdam verileri de doların hareketini belirleyen önemli bir faktör oldu. İstihdam beklentilerin üzerinde geldi ve dolar daha da güçlenerek altın fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Analistler, faiz artışlarının beklenenden daha yüksek olabileceği yönündeki sinyallerin altın fiyatlarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyor. Bu nedenle altın sahiplerinin piyasayı yakından takip etmeleri ve doğru stratejileri belirlemeleri önem arz ediyor.

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