Nakit ödemelerinizi PTT'den alacaksınız, TC kimlik ile şubelere gidenler veya kısa mesaj atanlar 50.000 TL alacak!

PTT üzerinden başlatılan yeni nakit kampanyasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan herkes t.c kimlik numaraları ile birlikte uygun faizlerle 50.000 TL'ye kadar bu banka üzerinden diledikleri zaman kredi ödemesi alabilmektedirler nokta PTT ile birlikte Aktif Bank arasında başlatılan bu ihtiyaç kredisi banka kredisinde PTT ile birlikte Aktif Bank kredi notu düşük olan vatandaşlara da kredi ödemesi verecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman hesaplarınıza yatırarak aynı gün içinde kullanıma sunulacaktır. nakit kullanmak isteyen tüm vatandaşları 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme verecek olan PTT yapmış olduğu Bu kampanyada düşük faizlerle işlem yapacağını açıkladı.

PTT ve Aktif Bank arasında başlatılan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar ile birlikte nakit kredi ödemeleri uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde gerçekleştirilirken kredi başvuruları aynı zamanda Cep telefonlarınız üzerinden SMS atılarak da yapılmaktadır. sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına göndererek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

PTT üzerinden nakit ödemesi alacak olan vatandaşların emekli olmaları durumunda ise emekli maaş hesaplarının bu bankalar üzerinde olması durumunda işlemleri gerçekleştirileceği açıklandı. PTT emekli kredisi adı altında 100.000 TL'ye kadar vatandaşlara kredi ödemesi gerçekleştiren Aktif Bank PTT ile yapmış olduğu anlaşmada PTT üzerinden emekli maaşı alınması durumunda Kredi notu düşük olsa bile onay vererek emekli olan vatandaşlara hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi vereceğini duyurdu. PTT üzerinden yapılan bu ihtiyaç kredisi kampanyalarında özellikle son zamanlarda kredi puanı yetmeyen vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirerek nakit kredi kullanabiliyorlar.