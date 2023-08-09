Seçimlerden sonra ekonomi yönetiminde yapılan değişiklik, etkili sonuçlar vermeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ile koordineli çalışarak ekonomi politikalarına yön veriyor. Yeni yönetim, iç talebin artmasına yol açan ve enflasyonu yükselten kredi genişlemesini durdurmak için yeni politikalar belirledi. Bu kapsamda sıkılaştırıcı tedbirler alındı.

Sıkılaştırıcı tedbirler kapsamında artan faizler, tüketicilerin ve firmaların krediye ulaşması noktasında zorluk çıkarıyor. Elde edilen verilere göre bankaların ihtiyaç kredisi için uyguladığı %39,96 yıllık faizin ağırlıklı ortalaması; Haziran ayının son haftası itibarıyla %43,96 oldu. Temmuz ayının son haftası itibarıyla bu oran 46,45 olarak belirtildi. Taşıt kredileri yıllık faiz için ağırlıklı ortalama tutarı %39,13 seviyesine ulaştı. Konut kredilerinde bu seviye 33,99 olarak belirtildi.

KREDİ KARTI AYLIK FAİZ ORANLARI ARTTI

Yapılan açıklamalara göre iç talebin artmasının en önemli nedeni kredi kartları oluyordu. Bu nedenle kredi kartlarının aylık faiz tutarı da arttı.

Aylık faiz oranı %2,89 seviyesine ulaştı. Gecikme faizi aylık %2,15 seviyesine ulaştı.

KREDİLERDE REEL DARALMA MEYDANA GELDİ

Seçim sonrasında bankaların kredi konusunda isteksiz hareket etmesi ve faizlerin artması neticesinde reel daralma söz konusu oldu. Kredi hacmi, Ocak-Mayıs arasında %20,6 seviyesinde artmıştı. Bu artış ile beraber toplam kredi hacmi 9 trilyon 128,9 milyar TL olarak belirtildi.

%15,26 seviyesinde bakıldığında kredi genişlemesi %4,6 olarak gerçekleşti. Tüketici kredileri anlamında bir daralma söz konusu olsa da kredi kartı kullanımında yaşanan artış sürüyor. Konut kredilerinde daralma %10 oranında gerçekleşti. Taşıt kredilerinde daralma %5,4 oranında oldu. İhtiyaç kredilerinde daralma %9,3 olarak ifade edildi.

Tüketici kredisinde meydana gelen daralma %9,3 oldu. Ancak bireysel olarak kullanılan kredi kartlarının borç tutarı reel bazda incelendiğinde %5,5 oranında arttı. Toplam kredi stokundaki kredi kartı borçlarının oranı ise %8,2 seviyesine çıktı.