Şikayetler Arttı, Korsan Taksiciler İşi Büyüttü!

Korsan taksicileri karlı çıkaran taksi şikayetleri hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve detaylar öğrenildi. Korsan taksiciler santral kurarak dört bir yandan haber almaya başladı ve İstanbul'dan adeta Türkiye'nin dört bir tarafına yolcu taşımaya devam etti. Korsan taksi ağına tek bir hat üzerinden ulaşıldığı öğrenilirken 500 adet araç bulunduğu da ifade edildi.

Türkiye'nin her yerine yolcu taşındığını ifade eden korsan taksi hattından gelen aramalara yanıt veren kişi, Sultangazi'den Edirne'ye 650 lira, Sultangazi'den Maltepe'ye 90 lira ve lüks araçlar ile seyahat etmenin ise 1000 ile 1500 lira arasında değiştiğini açıkladı.

İstanbul'da taksi şikayetlerinin artması ile birlikte pek çok kişi korsan taksiye yöneldi ve yeni gelişmeler yaşandı. Korsan taksiye karşı talep artışı gerçekleşti ve korsan taksiciler de organize olarak Türkiye'yi saran bir ulaşım oluşturdu.

Ulaşım ağının yalnızca bir merkezden yönetildiği ve çağrı merkezi gibi çalışan hattın numarasını müşterilerin birbirinden öğrenildiği bilgisine ulaşıldı. Müşterilerin korsan taksi çağrı hattını aradığı sırada pazarlık başladığı bilgisine ulaşılırken lüks araçlar ile yolculuk yapılması için de seçeneklerin sunulduğu ifade edildi.

Aramalara yanıt veren kişi, şehir dışına gidileceği zaman ise 1 gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırmanın yeterli olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra tüm araçların konforlu ve iyi olduğu açıklanan bilgiler arasına yer alırken polis çevirmelerinde de adli sicil kaydında bir şey yok ise sıkıntının çıkmayacağı dile getirildi.

Trafik polisinin çevirdiği sırada ise hiçbir sıkıntının yaşanmayacağını ifade eden yetkili, Gebze'den çıkıldığı sırada polisin korsan taksi ile ilgili hiçbir işlem yapamadığını, yalnızca İstanbul'da işlem yapabileceklerini söyledi.

Korsan taksi ile istenilen yere gidilebileceğini ifade eden yetkili, Edirne'ye, Adana'ya ya da Kars'a da yolculuk yapılabileceğini belirtti. En fazla 50 lira indirim uygulanabileceğini de ifade eden yetkili 500 adet araç olduğunu söyledi.