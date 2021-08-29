14 Yaşında Ailesini Katleden Çocuğun İfadesine Ulaşıldı!

Ordu Korgan'da meydana gelen dehşet verici olayda fındık toplama sebebiyle tartışma çıkmış ve polis olan babasının tabancasını alarak aile bireylerine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuk, annesini, ağabeyini ve anneannesi öldürürken babasını ise ağır yaralamıştı. 14 yaşındaki F.Y.’nin gözaltına alındığı sırada emniyette verdiği ifadeye ulaşıldı ve konu hakkında detaylar merak edildi.

14 yaşındaki çocuğun avukat talebinde bulunduğu bilgisine ulaşılırken ilk ifadesinde de annesinin kendisine kötü davrandığını açıkladığı belirtildi. Şiddetin olmadığını fakat özellikle annesinin kendisine sürekli olmak üzere kötü davrandığını açıklayan 14 yaşındaki çocuk, uzun bir süredir de ailesi tarafından psikolojik baskıya uğradığını dile getirdi.

Bu durumun da içinde kin biriktirmesine sebep olduğunu ifade eden ve açıklamaları ile dikkat çeken 14 yaşındaki çocuk adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Bunun yanı sıra annesinin, anneannesinin ve ağabeyinin öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi.

Fındık toplama tartışmasında polis babasının tabancasını olan 14 yaşındaki çocuk, Rahime ismindeki annesi ve 18 yaşındaki Murat Yalpı ismindeki ağabeyini ve anneannesi Cennet Gedek’i öldürmüştü. Bunun yanı sıra babası Cemalettin Yalpı’yı da ağır bir şekilde yaralayan 14 yaşındaki F.Y.'nin emniyette verdiği ifadesinde ulaşıldı.

Dün Tepe Mahallesi Eğlence Mevkisinde meydana gelen korkunç olayda 14 yaşındaki çocuk kahvaltı sofrasında aile bireylerine fındık toplamak istemediğini söyledi ve aile bireyleri arasında tartışma başladı. Bu sırada polis babasının beylik tabancasını alarak aile bireylerine kurşun yağdıran çocuk, babasını da ağır yaraladı.

O sırada olay yerinde bulunan ailenin küçük oğlu 4 yaşındaki Yusuf Eymen’in ise kaçarak kurtulduğu bilgisine ulaşıldı. Komşular ise silah sesleri duymaları ardından ihbarda bulundu ve olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile jandarma sevk edildi. 14 yaşındaki çocuk, avukat eşliğinde ifade vermek istediğini belirtirken üzerine atılı suçlamayı anladığını da belirtti. Bu sene ortaokulu bitirdiğini ve liseye gideceğini ifade eden F.Y., ailesi tarafından uzun süredir psikolojik baskıya uğradığını da anlattı. Annesinin kendisini sevmediğini düşündüğünü ifade eden çocuk, ailesinin baskısı ile bahçede çalıştığını ve olay gününde fındık toplamak istemediği için tartışma yaşandığını söyledi.