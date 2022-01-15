Sigortalı Olarak Çalışan Kişilere 100.000 TL Nakit Ödemesi Faizli veya Faizsiz Olarak Yapılmaya Başlandı

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar nakit ödemesi almak istiyorsa, bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyor. Yapılan son kampanya duyurusunda, vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden artık internet sitesi üzerinden de başvuru yapabilir.

Bir işyerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız ve kredi notunuz uygun ise bankalardan artık 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli nakit kredi kullanabiliyorsunuz.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar, nakit kampanyalarına katılmak istiyorlarsa, kamu bankaları ve özel bankaların yapmış olduğu bu kampanyalara katılarak, işlem yapabilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank

Ülkemizin kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, düşük faiz oranlarının yanısıra faizsiz olarak nakit kredi kampanyası yapmaya devam ediyor. Banka şubeleri üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi isterseniz internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak ta bu üç kamu bankası üzerinden düşük faizli kredi kullanabilirsiniz.

Faizsiz olarak nakit kredi kullanmak isteyen kişiler, Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası üzerinden İslami şartların usulünde kredi başvurusunda bulunabilir ve helal kredi kullanabilir.

100000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 24 ay vadeli olarak kredi başvurusu yapabiliyor. Bankalar, 50000 TL'ye kadar kullanacağınız olan kredi limitlerinde sadece 24 ay vade değil. 36 ay vadeli olarak işlem yapabilir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, internet bankacılığını kullanan kişiler ise banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde kredi alabiliyor.

Garanti Bankası ve İş Bankası

Özel bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, Garanti Bankası ve İş Bankası şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte gelir belgesiz 100.000 TL kredi başvurusunda bulunabilir. Kimliğiniz ile birlikte başvuru yaptıktan hemen sonra banka sizlere hızlı bir şekilde kredi sonucunu verir ve onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

İş Bankası, yaptığı kampanya da özellikle kendi bankasında hesabı olan vatandaşlar için işbankası iş cep uygulaması üzerinden internet bankacılığı kredisi vererek, masrafsız olarak işlem yapmaktadır. iş bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız size en uygun banka kredi kampanyalarını öğrenmek için resmi internet sitesine girerek buradan işlem yapabilirsiniz.