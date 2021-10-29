Sigortalı Çalışanlara 20.000 TL Tutarına Kadar Faizsiz Kredi Dönemi Başladı!

20 bin TL faizsiz kredi desteği sigortalı şekilde çalışma hayatını devam ettiren vatandaşlar için başladı. Duyuru katılım bankalarının resmi internet kanalı aracılığı ile yapıldı. İşte verilecek olan kredi kampanyasındaki hakkında önemli detaylar…

Düşük faizli 20 bin TL kredi kampanyası kamu bankaları tarafından verilmeye başladı. 20 bin TL tutarına kadar faizsiz ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar düşünüldü. 36 ay vade üzerinden ödenecek olan kredilerde ise ilk taksit 3 ay erteleme yapılabilecektir. Sigortalı çalışan biriyseniz başvurunuzu banka şubesi üzerinden rahatlıkla yerine getirebilirsiniz.

20 bin TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar Vakıfbank ile Ziraat Bankası’nın düzenlediği kredi kampanyasından yararlanabilmektedir. Üstelik kredi faizsiz şekilde sunulmaktadır. Başvurular her iki kamu bankasına ait katılım bankaları aracılığı ile yapılabilmektedir.

Faizsiz 20 bin TL Kredi Şartları Nelerdir?

Sigortalı çalışanlar 20 bin TL tutarına kadar faizsiz şekilde kredi kullanmak istemesi halinde, 36 ay vadeli ve ilk taksit ödemesi 3 ay ertelemeli şekilde kullanabilmesine dair özel bir kampanya katılım bankalarınca düzenlenmiştir. Ziraat Katılım Bankası ile Vakıf Katılım Bankası tarafından yapılan duyuru ile birlikte başvurularını direkt şube üzerinden gerçekleştiren vatandaşlara 20 bin TL kredi kullandırılacağı belirtildi. Bankaların belirlemiş olduğu şartları sağlayan her vatandaş kredi imkanından faydalanabilmektedir. 20 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisine faizsiz şekilde işlem yapacak olanlarında kredi notunun en az 1200 ve üzerinde bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda son 12 ay içerisinde aynı iş yeri üzerinden sigorta primleri eksiksiz şekilde yatırılarak çalışmış olma şartı aranmaktadır. Maaşlarını farklı bir banka üzerinden alıyor ise de, Ziraat Katılım Bankası ya da Vakıf Katılım Bankası’ndan herhangi birisine taşıma işlemini yapmalıdır. Daha sonrasında bu şartlar eşliğinde hızlı bir şekilde başvurunuza onay alabilirsiniz.

20 bin TL Faizsiz Krediye Nasıl Başvurulur?

20 bin TL faizsiz kredi başvurusu yapmak için katılım bankaları şubelerine kimlik ve gelir belgeniz ile giderek başvurularınızı yapabilirsiniz. Şartlara uygun olmanız halinde başvurularınıza onay verilerek krediniz kullandırılacaktır