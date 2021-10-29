QNB Finansbank, ING ve TEB Bankaları Tarafından Düzenlenen 10 bin TL Acil Kredi Kampanyası Başvuruları Rekora Ulaştı

QNB Finansbank, ING ve TEB Bankaları Tarafından Düzenlenen 10 bin TL Acil Kredi Kampanyası Başvuruları Rekor Sayıya Ulaştı! Ekonomik açıdan sıkıntı içerisinde bulunan vatandaşları rahatlatma bakımından QNB Finansbank, TEB ile ING Bankaları tarafından 10 bin TL tutarında acil ihtiyaç kredisi kampanyası düzenlendi. Birçok kesimden vatandaş krediden yararlanarak acil ihtiyaçlarını giderme şansını elde edecektir.

QNB Finansbank, ING ya da TEB Kredi Başvurusu

QNB Finansbank, ING ya da TEB Bankaları üzerinden kredi başvurusu yaparak istenen onayı alamayan vatandaşlar düşünülerek yeni bir kampanya düzenlendi. Üç banka tarafından yapılan son dakika duyurusu ile birlikte kredi kullanma imkanı tanınıyor. 10 bin TL gibi düşük bir limit üzerinden verilecek olan bu kredi imkanından sizlerde yararlanmanız mümkündür. Kredi sahibi olarak yapılacak düzenli ödemeler sonrasında kredi notunuzu da iyi seviyelere çekme şansını yakalayabilirsiniz.

Kredi notunuz düşük olsa da üç banka tarafından sicil bozuk olmadığı sürece onay verilmektedir. QNB Finansbank, ING Bank ve TEB Bankası bu konuda resmi internet sitesi ile kampanya duyurusunu gerçekleştirdi. Bu üç bankanın herhangi birisine giderek başvurularınızı yapabilirsiniz. Banka şubesinde yanınızda kimlik belgenizin bulunması yeterlidir. Daha sonrasında onay alınarak aynı gün içerisinde krediniz kullandırılmaktadır. Ödemeleri ise 24 ay üzerinden geri ödeme şansına sahipsiniz. Üstelik tüm ödeme taksitleri eşit tutarda ve düşük faiz oranı üzerinden değerlendirilecektir. Kredi faiz oranı konusunda ise şuan için bir açıklama yapılmamış olsa da, kredi başvuruları alınmaktadır.

Acil Nakit İhtiyaç Kredisi Şartları Nelerdir?

QNB Finansbank, ING ya da TEB Bankalarının herhangi birisinden yapılacak olan acil nakit ihtiyaç kredisi başvurusu için öne sürülmüş çok fazla şart bulunmamaktadır. Sadece kimlik ile başvuru yapılacağı gibi banka sicilinizin temiz olması yeterlidir. Banka şubesine gitmeden de mevcut bankalardan herhangi birisine ait hesabınız bulunuyor ise internet şubesine giriş yaparak işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Kredi notunuz yüksek ve bankalara herhangi bir borcunuz bulunmuyor ise daha yüksek limitli kredilere de başvurmanız mümkündür. Şuan itibariyle başvurularını gerçekleştiren vatandaşların sayısı ise rekor seviyeye ulaştı. Sizlerde acele ederek limitler dolmadan başvurularınızı yerine getirmelisiniz.