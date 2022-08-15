Sıfır Faizli İhtiyaç Kredisi Alabilirsiniz! Bankalardan Yapılan Açıklamada 50.000 TL Ödemeler Hemen Faizsiz Verilecek...

Bankalar üzerinden sıfır faizli ihtiyaç kredisi alabilmek isteyen kişiler için yapılan kampanyada katılım bankaları üzerinden 50.000 TL'ye kadar sıfır faizli kredi kullanabileceğinizi haberi geldi. Bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, belirli faiz oranları ile birlikte kredi kullanmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların, ülkemizdeki kamu bankaları özel bankaları tarafından yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte aynı gün içinde destek kredi ödemelerini alabileceğini de söylemek istiyoruz.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemelerinden faydalanabilirler. Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere banka 50000 TL'ye kadar sıfır faiz olarak işlem yapmaktadır. Bu kredileri alabilmeniz için katılım bankaları üzerinden kredi başvurusunda bulunmanız gerekiyor.

Katılım bankaları üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında, onaylanan tüm kredilerde sıfır faizli olarak sadece kar payı oranlarıyla kredi kullanabilir ve İslami şartlara uygun olarak bankacılık işlemleri yapabilirsiniz.

ZİRAAT KATILIM BANKASI

Kamu katılım bankası olarak hizmet veren Ziraat Katılım Bankası, emekli olan kişiler ile birlikte son işyerlerinde, 12 aydır sigortalı olarak çalışan bireysel müşterilere 50000 TL'ye kadar faizsiz kredi vereceğini duyurdu. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin özellikle emekli olması durumunda maaşlarını Ziraat Katılım Bankası şubesine taşıyarak, başvuru yapabileceği haberi geldi. En yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek ihtiyaç kredisi başvurunuzu kimlik ve gelir belgesi ile birlikte kolay birşekilde yapabilirsiniz.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan kişilerde en yakın banka şubesine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, faizsiz ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. 50000 TL'ye kadar almış olduğunuz bu kredilerde 36 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlanırken, kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda daha yüksek limitlerde kredi onayı verileceği duyuruldu. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, nakit ihtiyacı olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli olarak kredi kampanyasına katılabilirler. Başvuru yapmak isteyen kişiler, ayrıca bankanın internet bankacılığı uygulaması üzerinden hep düşük kar payı oranları ile birlikte ihtiyaç kredileri alabilir ve dilerlerse borç kapatma kredileri de bu banka üzerinden faizsiz olarak kullanabilirler.