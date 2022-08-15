Öğrenciler İçin Nakit Para Başvurusu ve Destek Kredisi Başladı! Hangi Bankalardan Alınacak Listeli Olarak Yayınlandı...

Nakit para başvurusu yapmak isteyen öğrenciler için destek kredisi imkanı başladı. Kamu bankaları ve özel bankaları tarafından başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan öğrenciler için başvurularını hızlı bir şekilde yapmaları durumunda aynı gün içinde destek ödemeleri verileceği açıklandı. Başvurularını gerçekleştirecek olan öğrenciler, banka şartlarına uygun olmaları durumunda bankalardan bireysel kredi imkanından faydalanabilmektedir.

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilir ve onaylanan kredi aynı gün içinde hesaplarına yatırılarak kullandırılır. Ziraat Bankası internet bankacılığı uygulaması üzerinden verilecek olan bu kredilerde 15 bin TL'ye kadar sizlere 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır.

Denizbank üzerinden de başvuru yaparak, kredi kullanmak isteyen öğrencilere cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak sizlere kredi desteği imkanı sağlanıyor. Daha önce bankalardan kredi ve kredi kartı kullanmış olan kişilerin banka kredi puanı yüksek olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek SMS ile kredi onay alabilmektedir. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesaji 32 80 numarasına göndermesi durumunda, Denizbank üzerinden öğrenci kredisi başvurusunda bulunmuş olacaktır.

Denizbank haricinde, Akbank üzerinden ve iş bankası üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek, öğrenci kredileri kullanabilirsiniz. Kredi notumuza göre bankalar üzerinden uygulanacak olan faiz oranları ile birlikte sizlerde, bankaların mobil uygulamalarını kullanarak 7 24, 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde krediyi hesaplarına yaptırabilmektedirler...