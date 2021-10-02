Sidney’in Koronavirüs Kısıtlamaları Aşı Olanlar İçin Daha Erken Sona Erecek

Avustralyalı yetkililer Pazartesi günü, kilitli Sydney'i kademeli olarak yeniden açma planlarını duyurdular ve COVID-19'a karşı aşılanmış vatandaşlara birkaç hafta boyunca aşılanmamış komşularından daha fazla özgürlük sağlayacak iki katmanlı bir sistemi ortaya çıkardılar.

Ülkenin en kalabalık eyaleti olan ve Sidney'e ev sahipliği yapan Yeni Güney Galler'deki hareket kısıtlamaları, aşılama oranları yüzde doksana yükseldiği için 11 Ekim ile 1 Aralık arasında kademeli olarak kaldırılacak.

Ancak, aşıları tam olarak yapılmamış kişilerin aşılılara katılması, son tarihe kadar toplum sporlarına, dışarıda yemek yemeye, alışverişe ve diğer etkinliklere devam etmeleri yasaklanacaktır.

Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, "Dünyadaki çoğu vakanın aksine, aşılanmamışsanız, geri kalanımızın katılabileceği şeylere katılmak için en az dört veya beş hafta beklemeniz gerekecek" dedi.

"Arkadaşlarınızla yemek yiyebilmek, insanları evinizde ağırlamak istiyorsanız aşı olmanız gerekir."

Berejiklian, aşılanmamış kişilerin faaliyetine yönelik engellemenin nasıl uygulanacağını ayrıntılı olarak açıklamadı.

Sidney, Melbourne ve Canberra ile birlikte birkaç haftadır kilit altında ve üç şehir Haziran ortasından bu yana ulusal vaka sayılarını neredeyse yüzde 100.000 - 68'e çıkaran üçüncü COVID-19 enfeksiyonu dalgasının yükünü taşıyor. . Üç eyalet - Yeni Güney Galler, Victoria ve Avustralya Başkent Bölgesi - Pazartesi günü çoğu NSW ve Victoria'da olmak üzere 1.500'den fazla vaka kaydetti.

1.245 ölümle, ancak en savunmasız olanlar arasında daha yüksek aşılama seviyeleri nedeniyle ulusal ölüm oranı yavaşladı.

Delta kaynaklı salgın, eyalet ve bölge liderlerini böldü ve bazıları ülkenin virüssüz bölgelerine başkanlık ederek, yetişkin nüfus Ekim ayı sonunda beklenen aşılama yüzde 80'e ulaştığında iç sınırları yeniden açmaya yönelik federal bir plana karşı çıkacaklarını belirtti.

16 yaş ve üstü kişilerin yaklaşık yüzde 60'ının aşılandığı Yeni Güney Galler'de restoranlar, barlar, perakende mağazaları, spor salonları ve kapalı dinlenme tesisleri, eyaletin yüzde 70'e ulaşmasının beklenmesinden günler sonra, 11 Ekim'de yeniden açılabilir.

Birkaç hafta sonra beklenen yüzde 80 aşılama elde edildiğinde, eyalet çapında seyahate izin verilecek. Cenaze ve düğünlere katılım yasağı kaldırılacak, aşılıların bir evde toplanmasına izin verilen kişi sayısı ikiye katlanarak 10'a çıkacak.

1 Aralık'tan itibaren evde ve resmi olmayan açık hava toplantılarında sınır olmayacak. Kapalı mekanlarda kapasite limitleri devam edecek ancak maske zorunluluğu ortadan kalkacak. İşletmeler, müşteri aşılarıyla ilgili kendi kurallarını koyabilir.

Komşu Victoria, aşılanmamış olanlar da dahil olmak üzere tüm sakinlerin kısıtlama olmaksızın hareket edebilecekleri bir tarih vermedi. Ancak devletin, ilk aşı dozunu alan yetişkin sayısının yüzde 80'in üzerine çıktığı Çarşamba gününden itibaren bazı kısıtlamaları gevşetmesi bekleniyor.

İşletmeler ve turizm endüstrisi, Yeni Güney Galler'in yeniden açılma planını büyük ölçüde memnuniyetle karşılarken, bazı savunucu gruplar, yerli nüfus, engelli insanlar ve daha düşük aşı arzına sahip bölgesel bölgelerdekiler gibi savunmasız gruplar arasında aşılama oranlarının yeterince yüksek olmadığını söyledi.

Avustralya Sosyal Hizmet Konseyi CEO'su, "Bu gruplar COVID'den daha yüksek ciddi hastalık ve ölüm riski altındadır ve yüksek risk altındaki kişilerin en azından daha geniş toplulukla aynı aşı oranına sahip olduğundan emin olana kadar kısıtlamaları hafifletmek mantıksız olacaktır" dedi. Cassandra Goldie bir açıklamada.

Halihazırda uluslararası uçuş yolcularının tam olarak aşılanmasını gerektireceğini söyleyen Qantas Airways, Pazartesi günkü güncellemeye dayanarak Sidney ve Melbourne arasındaki uçuşların yeniden açılma tarihini 5 Kasım'a çekeceğini söyledi.

Ancak, Perth-Londra doğrudan uçuşunu en az Nisan 2022'ye kadar yeniden yönlendireceğini ve Batı Avustralya sınırın yeniden açılma tarihi vermediği için Perth ile doğu kıyısı eyaletleri arasındaki uçuşların çoğunu askıya alacağını söyledi.