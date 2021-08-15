Sicili Bozuk Olanlara 10000 TL ve 40000 TL Arasında Yeni Kredi Paketi Açıklandı, Artık Bu Kişiler Onay Alacaklar

Son dakika banka haberi geldi. Bankalar artık kredi sicili bozuk olanlara da kredi verecek. Özellikle daha önce bankalarda sıkıntısı olan kişiler, bu kredileri alabilecekler. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank başlattığı bu kampanya ile diğer bankalara da örnek oldu. Emekli olan, uzun süredir iş yerinde çalışan ve ipoteği olan kişiler başvuru yaparak, 40000 TL'ye kadar onay alabilecekler. Ayrıca kredi notu düşük olduğu için kredi alamayanlarda kredilerini banka şubelerine gitmeden artık, SMS atarak onay alabilir ve ev, iş adreslerinde kredilerini kullanabilirler. 40.000 TL'ye kadar başvuru yapacak olan kişilerin 20 yaş üzeri olması yeterli olacak.

Kamu bankalarının başlattığı bu kampanya, PTT ve Aktifbank kredi kampanyası olarak da başladı. Özellikle kredi notu düşük olan kişiler, 36 ay vadeye kadar ve 3 ay ertelemeli olarak bu kredileri hemen alabilecekler. PTT anlaşmalı olan Aktifbank üzerinden hemen başvurunuzu yapabileceksiniz.

SMS ile Başvuru İmkanı Sağlanacak

Aktifbank, kredi almak isteyenleri PTT şubelerine gitmeden sonuç vereceğini açıkladı. Banka üzerinden kredi alacak kişiler, uygun faizlerle SMS atarak kredi başvurusu yapabilecek ve bu sonuca göre kredilerini istedikleri yerde kullanabilecekler. PTT ve Aktifbank ortaklığında verilen bu kredilere SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız, başvuru için mesajı şu şekilde yazmanız gerekiyor. Kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3050 numarasına gönderin. Mesaj bankaya ulaştıktan 5 dakika sonra sizlere kredi sonucu gelecektir. SMS ile onay alan kişiler, sonrasında banka genel müdürlüğü tarafından aranacaklar ve bu şekilde kredi kullanımı yapılacak. Ayrıca nkolaykredi.com.tr adresine giderek de buradan başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Aktifbank en fazla 40.000 TL'ye kadar destek kredisi ödeyecek.

Kamu Bankaları Veriyor

Kamu bankaları üzerinden de sicili bozuk olan kişilere kredi imkanı sağlanıyor. Başvuru yapacak olan kişi özellikle emekli olması durumunda, emekli maaşını kamu bankalarından alıyorsa, kredi sicili bozuk olsa da onay alacaktır. Kamu bankaları şubelerine giderek başvuru yapıldığı gibi ayrıca internet sitesi üzerinden de başvuru alınacak. Emekli olan ve bu bankadan maaş alan müşterilere kredi limiti yok. Kişilerin aldıkları maaşlara göre ödemeler yapılacak. Kamu bankaları verdikleri kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay yani 90 gün erteleme imkanı sunarken, toplamda ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ile işlem yapmaktadır.