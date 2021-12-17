Sicil Affı İçin Müjde Geldi, Cumhurbaşkanı Açıklamalarda Bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi verdi! Yakın da Sicil affı Resmi Gazete ’de yayınlanacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Sicilden ötürü bankalardan kredi alamayan vatandaşlara AF gelecek. Detaylar haberimizin devamında…

Bankalardan kredi almak için başvuran vatandaşlara müjdeli haber hükümetten geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklanan habere göre, bankalardan kredi başvurusu için hiçbir şekilde onay alamayan ihtiyaç sahibi vatandaş bu afla birlikte bankalardan kredi onayı alabilecek. Emekli ve ihtiyaç sahibi vatandaş bu kampanyadan rahatlıkla faydalanabilecek. Erdoğan tarafından bizzat açıklanan sicil affı ile alakalı gelişmelerin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Özellikle devlet ortaklığı bulunan bankalar tarafından yapılan açıklamalarda edinilen bilgilere göre vatandaşa mobil bankacılık ve telefon aracılığı ile kolay başvuru imkânı sunulacak. Bankaların yaptığı açıklamaya göre borçsuz olduğu halde kara listede bulunan vatandaşlara kısa süreli ihtiyaç kredisi verilecek. Bu haber özellikle asgari ücretle ve emekli maaşıyla geçinen vatandaşlara umut oldu. Diğer bankalarda bulunan borçlarınızı ödemeniz için de Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ’ası destek kredisi verecek.

Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre bankadan işlem yapan vatandaşa 100.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek. Sicil affından faydalanmak isteyen vatandaşlar bankada ki bütün borçlarını kapatmış ve bankadan borcu yoktur yazısı almaları gerekmektedir. 100.000 TL’ye kadar vatandaşa verilecek olan ihtiyaç kredisi devlet destekli olacak ve vatandaşın sicil affı için yararlanacağı bu kredi ödemesinde düşük faiz oranı uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre aynı zamanda bu ödemeler asgari ücretle çalışan ve emekli vatandaşa da verilebilecek. İhtiyaç kredisi almak ve başvuru da bulunmak isteyen vatandaşlar belirli şartları sağladıkları durumda kamu bankalarından veya internet üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Başvuruda bulunan vatandaşlar kredi sonuçlarını hemen öğrenebilecekler. Verilecek olan bu ihtiyaç kredileri 3 ayda bir ilk taksit ödemeli olacak. Dilerseniz ödemelerinizi 3 ayda bir veya 2 ayda bir şeklinde düzenleyebilirsiniz. Banka kredi ödemelerinizin taksit durumunu sizin oluşturmanıza fırsat veriyor. Bu kredileri 36 ay vadeye kadar kullanabileceksiniz.