Meteoroloji’den -20 Uyarısı!

Hafta başından itibaren doğu, batı ve iç bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşeceğini ve doğuda ise gece vaktinde sıcaklıklarının sıfırın altında 20 derecede görülebileceği Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik tarafından aktarıldı. Yapmış olduğu açıklamalarda önemli ifadeler kullanan meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde sıcaklıkların düşüşe geçeceği bir haftaya girildiğini ifade etti.

Çelik, hafta sonundan gelecek hafta ortasına kadar ülke genelinde yağmurun ve kar yağışının aralıklarla devam edeceğini aktardı. Bunun yanı sıra yağışların Ege kıyılarında Cumartesi günü sona ermesinin beklendiği de belirtildi. Çelik, Batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini, aynı zamanda iç kesimlerde ise yağışların kar yağışına dönüştüğünü ve bu durumun hafta ortasına kadar da devam edeceğini anlattı. Sıcaklıkların Doğu bölgelerinde güncel olarak mevsim normallerinin üzerinde olduğu fakat Pazartesi günü itibariyle mevsim normallerinin altına ineceği söylenildi.

Balkanlar üzerinden Pazartesi, yeni bir yağışın geleceği açıklandı ve söz konusu sıcaklıkların bir kaç derece düşeceğini de belirtildi. Karla karışık yağmur ve kar yağışının Pazartesi ile Salı gününde devam edeceği, Doğu bölgelerinde ise Çarşamba gününe kadar yağışlı hava beklendiği açıklandı. Daha sonra ise yağışlı havanın Türkiye'yi terk edeceği vatandaş ile paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.

Sıcaklıkların güncel olarak Batı bölgelerinde ve Salı günü itibariyle batı bölgeleri, iç ve doğuda mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Diğer taraftan Salı günü itibariyle hava sıcaklığında doğu ve iç bölgelerde 3- 4 derecelik düşüş görüneceği de değerlendirildi.

İç Anadolu'nun doğusunda ise gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 ve sıfırın altında 12 derecelerde olacağı açıklanan bilgiler arasında yer aldı. İç Anadolu'nun doğusunda yaşayan vatandaşların don olayına ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.