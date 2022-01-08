Sıcak Haber Emekli Vatandaşın Hesaplarına 7000 TL Ödemeleri Yatmaya Başladı!

Emekli vatandaşın 7.000 TL'ye kadar alabileceği nakit limitleri açıldı. Emekli vatandaşlara 7.000 TL'ye kadar ödeme yapılacak.

Sizlerde emekliyseniz ve nakit sıkıntınız varsa bankalar tarafından verilen nakit avans kampanyalarına başvuru yaparak hemen onay alabilir ve artı paranızı kullanmaya başlayabilirsiniz. Emekli olan vatandaşlara yapılan bu kampanyaya göre limitler yükseltilip 7.000 TL'ye kadar onay verilecek. Kamu bankaları ve özel bankalar ülkemizde faiz olmadan hizmet veren katılım bankaları tarafından emekli maaş alan vatandaşlar kendi maaş hesapları üstünden 7.000 TL'ye kadar nakit avans başvurusunda bulunabilir ve artı paralarını bu şekilde kullanabilirler.

Halkbank'tan Emekli Vatandaşa 7000 Tl Nakit Avans Kampanyası

Ülkemizde kamu Bankası olarak hizmet veren bankaların başında Halkbank gelmektedir. Halkbank emekli müşterisi bakımından oldukça fazladır. Bu sebeple Halkbank emekli vatandaşlar için oldukça güncel kampanyalar düzenlemektedir. Eğer emekli maaşınızı Halkbank üzerinden almaktayız sanız emekli maaşı aldığımız hesap üzerinden nakit avans başvurusunu gerçekleştirebilirsiniz. İnternet bankacılığı üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte kredi onayını alarak onaylanan tutarınızınızı hesabınıza yatırabileceksiniz.

Ziraat Bankası'ndan Vatandaşa 7000 Tl Nakit Avans

Emekli maaşınızı Ziraat Bankasından almaktaysanız 7.000 TL'ye kadar olan nakit avans kampanyasına başvuru da bulunabilirsiniz.

Mobil uygulama üzerinden sadece emekli olan vatandaşlar artı para imkânını kullanabilecekler. Başvuru sonrasında banka sizleri sonucu hemen sms ile bildirecek ve onaylanan limitinizi hesabınıza yatıracaktır. Ziraat Bankası'ndan emekli maaşı almıyorsanız bu kampanyadan faydalanabilmek için kredi notunuzun oldukça yüksek olması gerekmektedir.

Akbank'tan Emekli Vatandaşı 7000 Tl Artı Para Kampanyası

Emekli maaşınızı Akbank üzerinden alıyorsanız 7.000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabileceksiniz. Akbank üzerinden verilecek olan bu artı para 7.000 TL'ye kadar işlem yapılacak ve paranız hemen hesabınıza yatacaktır. Akbank üzerinden gerçekleştirilen bu kampanyada emekli maaşı alan vatandaşlara kampanya hızlı bir sonuç verecek ve onaylanan tutar hemen hesaplarını yatırılacaktır. Akbank Direkt uygulamasını kullanan vatandaşlar nakit avans başvurularını yapabilir kredi ve kredi kartı başvurusunu da online olarak gerçekleştirebilirler.