Ev hanım Gelir Belgesi Şartı Olmadan Nakit Verileceği Haber Sabah Geldi

Ev hanım Gelir Belgesi Şartı Olmadan Kredi Müjdesi Geldi! Bankalar 2.500 TL'ye kadar kredi imkânı sunuyor. Ev hanımlarına kredi müjdesi geldi! Çalışmayan ev hanımları birçok kredi kampanyasından faydalanabilecek. İşte detaylar…

Bankalar harekete geçti ev hanımlarına kefil ve gelir belgesi şartı olmadan 25000 TL kadar düşük faizli kredi imkânı sunacaklarını açıkladı! Peki bu bankalar hangileri?

Bankalardan ev hanımlarına müjdeli haber geldi. Son dönemde pandemi ve koronavirüs sebebiyle ekonomik açıdan oldukça zorlanan ailelere birçok banka tarafından kredi ve kredi kampanyaları sunulmuştu. Bankalar ekonomik açıdan zorlu günler geçiren bu ailelere ve çalışmayan ev hanımlarına da gelir belgesi şartı olmadan ve kefilsiz kredi vermektedir.

Enpara Burganbank ve Odeabank tane ev hanımlarına düşük faizli ve 60 aya kadar vadeli olarak 25000 TL ihtiyaç kredisi müjdesi geldi!

Herhangi bir geliri olmayan ve düzenli gelir elde ettiğine dair maaş bordrosu veya gelir belgesi şartı bulunmayan veya bu belgeleri de açıklayamayan ev hanımlarına kredi kampanyaları başlatıldı. Bankalar ev hanımlarına düşük faizlerle uygun vade seçenekleri ile ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Ev hanımlarına ihtiyaç kredisi veren bankalar hangileridir? Bu kredilerin şartları var mıdır? Ev hanımlarına kredi kampanyalarından kimler faydalanabilir? Ev hanımlarına kredi başvurularının şartları nelerdir? Tüm bu soruların detayları haberimizde…

Ev hanımlarına düşük faiz ve uygun vade seçenekleri ile kefilsiz şartsız kredi imkanı sunuluyor. Özellikle pandomimi koronavirüs sürecinde vatandaş ekonomik olarak oldukça sıkıntıya girmişti. Böylece kamu bankaları vatandaşlara birçok kredi kampanyaları düzenleyerek destek oldu. Kefil ve gelir belgesi şartı olmadan kredi paketleri milyonlarca vatandaşın kullanımına sunuldu. Pandemi koşullarının devam etmesi ile birlikte oldukça sıkıntıya giren ev hanımlarına da kredi kampanyaları düzenlendi.

Ev hanımlarına verilecek olan kredilerde maaş bordrosu kefil şartı ve gelir belgesi koşulu aranmayacak ev hanımlarına düşük faizlerle kredi verilirken ev hanımının kredi notunda bakılmayacak. Bankalar kredi taleplerine başvuran vatandaşın kredi notuna göre değerlendirmektedir. Bunun sebebi ise vatandaşın almış olduğu krediyi ödeyip ödeyemeyecek olmasını sağlamaktır. Bu şart ev hanımları için aranmayacak.

Ev hanımlarına sunulan kredinin başvuru şartları nelerdir

Pandemi koşulları sebebiyle ev hanımlarına ihtiyaç kredisi kampanyaları başlatıldı, düzenli geliri olmayan ve herhangi bir yerde çalışmayan ev hanımları bankalardan kredi alabilecek. Kredi başvurularında birtakım şartlar var peki bu şartlar nelerdir:

Geliri bulunmayan ev hanımının ipotek gösterebileceği bir mal varlığı

Bankalar istediği takdirde kefil gösterebilmesi

Eşinin maaş durumu

Vefat eden baba veya annesinden kalan maaşın belgelenmesi

Ev hanımlarına kredi veren bankalar

Ev hanımlarına kefil şartı olmadan düşük faizlerle ve 60 aya Varan vade seçenekleri ile 25 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veren bankalar; Aktif Bank Enpara ve Odeaban’ tır. Ayriyeten CEPTETEP müşterileri de banka şubeleri ile iletişime girerek ev hanımlarına düşük faizli verilen kredi imkanından faydalanıp faydalanmadıklarını sorgulayabilirler.