SGK’li olanlar dikkat! Prim iadesinde çok önemli detay duyurusu yapıldı, Bilmeyenler var

Vatandaş olarak çalışma haklarımızı ne kadar iyi bilirsek iş veren karşısında elimiz o kadar güçlü olmaktadır. Sizlere yazımızda çalışma haklarınızdan bahsedeceğiz. Her bir vatandaşın önemsediği emeklilik durumu bir çok kavramıda yanında getirmektedir. Bu yazıda sizlere emeklilik hesaplamasını, emekli maaşı hesaplamasını, prim iadesi, kıdem tazminatı gibi konuları anlatacağız.

SGK PRİM İADESİ NASIL OLUR ?

Bugüne kadar tüm çalışma geçmişiniz için ödenen sigorta priminizin iadesi ile ilgili gelen sorular üzerine öncelikle bu başlığa değinmek istedik. SGK ya ödenecek olan tavan ücretin aşılması durumunda ödenen primlerin iadesi hakkı sağlanmaktadır. Emekli maaşlarında ise durum daha farklıdır. Sizler emekli olmak istediğinizde emekli ödeneğiniz primlere göre hesaplanır. Primlerin iade edilebilmesi için burada minimum 3600 günün tamamlanmış olma şartı vardır. Yaş haddiniz dolmadan burada ödenen SGK primlerinizi iade alamazsınız. Burada bulunduğunuz ilçenin müdürlüklerine giderek gerekli işlemleri başlatmanız gerekmektedir.

Emeklilik Yaşımı Nasıl Hesaplarım ?

Türkiye ‘ de emekli olma yaşınız ve zamanınız bir çok faktöre göre değişmektedir. Örneğin sigorta başlangıç tarihiniz, prim gün sayınız emekli olma zamanınızı etkileyen etkenlerdendir. Emeklilik için iki farklı prim gün hesabı yapılır. Doğum tarihinize göre mevcut kanunlara göre tabii olduğunuzda 4/a SSK lı bir erkek çalışan 1985 ile 23 Kasım 1986 tarihleri arasında sigorta başlangıcı olan bir erkek normalde 5300 günden 49 yaşında emekli olabilir. Fakat bu şahıs 49 yaşına geldi ve halen 5300 günü dolmadıysa emekli olabilmesi için başka bir şansa daha sahiptir. Bu şahış 3600 günü dolduysa 60 yaşında emekli olabilir. Burada emekli maaşı ilk duruma göre gün sayısı ve primi daha düşük olduğu için daha düşük olacaktır. Bu erkek şahış 3600 günü 60 yaşına kadar dolduramamış olursa istediği taktirde bugüne kadar ödenen primleri geri alabilir.

Emeklilik Hesabı Nasıl Yapılır ?

E-devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama aramasını yapınız. Açılan bağlantıdan tablodaki gerekli bilgileri doldurunuz ve ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır ?

Kıdem tazminatı brüt ücret + yol yardım + aile geçim indirimi gibi diğer tüm yan ücretlerin hesap edilerek hesaplandığı bir tazminattır.