Öğrencilere Hükümetten Büyük Destek, Son Dakika Duyurusu Yapıldı

Öğrencilere Hükümetten Büyük Destek ! Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin uyguladıkları politikalar arasında mutlaka eğitim sistemini destekleme yer almaktadır. Bir ülkenin eğitim sisteminin ne kadar doğru çıktı aldığı okul sonrası çocukların iş hayatına ne kadar hızlı atıldıkları ile doğrudan ilişkilidir fakat bu konuda söz sahibi yan faktörler de bulunmaktadır. Ülkemizde kira , yeme-içme gibi temel ihtiyaçların karşılanmasında yaşanan güçlük ortadadır. Artan kira ve yemek masrafları en çok üniversite öğrencilerini zorlamaktadır. Çünkü henüz işe başlamamış bu gençler halen ailelerine bağlı olarak hayatlarını sürdürmektedirler. 2021 yılının ekim ayınıda sonuna gelmemizle beraber yeni yıl için plan bütçe komisyonları toplanmaya başladı. 2022 yılı için Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenip pay edilecek olan bütçelerde yaklaşık 2 milyon öğrencinin gözü kulağı var. 2022 yılı itibarıyla 34 milyar lira öğrenciler için harcanacak.

Yaklaşık 17 milyar lira kredi ve burs desteği olarak öğrencilere verilecek. Taşımalı eğitim kapsamında ise 1 miyon 282 bin öğrenci taşımalı eğitimden faydalanabilecek. Yemek yardımları kapsamında 6.3 milyar TL yardım yapılacak.

Engelli bireylerin eğitimin tüm olanaklarından faydalanabilmeleri için 423 bin engelli çocuğa yaklaşık 6 miltar TL destek sağlanacak. 2020 Yılının aralık ayında belirlenen 2021 yılı burs ve kredileri kapsamında , Lisans öğrencilerine 650 TL , Yüksek lisans öğrencilerine 1300 TL , Doktora öğrencilerine ise 1950 TL aylık kredi ve burs verilmesi kararlaştırılmıştı. 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilecek olan eğitim öğretim yılında ise önceki yıllarda yapılan arttırımlar göz önüne alındığında her bir öğrenim kademesi için ortalama 100 ila 200 TL arasında bir arttırımla karşılaşılacağı görülmektedir.

Kyk Burs ve Kredi Başvuru Şartları

İhtiyaç sahibi öğrencilerin başvurabileceği öğrenim kredisi ve öğrenim burslarında hangi kriterlere göre seçim sağlanıyor. Kısaca bunlardan bahsetmek istiyoruz. Burstan faydalanamayacak kişiler şunlardır;

Hali hazırda kurumdan burs veya öğrenim kredisi alan öğrenciler Yabancı uyruklu öğrenciler Polis akademisi ve askeri okul öğrencileri Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında eğitim alanlar Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler Normalden fazla ek öğrenim süresi gören öğrenciler

Burs imkanından faydalanamazlar.