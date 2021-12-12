SGK’dan Son Dakika Duyurusu! Başvuru Yapan T.C. Vatandaşları Karşılıksız Olarak 1.471 TL Alıyor!

Son dakika duyurusu ile SGK, Başvuru yapan T.C. vatandaşlarına karşılıksız olarak 1.471 TL verilmesi planlanmaktadır. Son dakika haberi şeklinde verilmekte olan bu destek parası, ise bazı şartlar mukabilinde verilecektir. Pandemi dönemi süresince özellikle SGK tarafından verilen destek yardımları vatandaşların bazı konularda rahatlama yaşamasını sağlamaktadır. Devlet tarafından yapılan destek ödemeleri, normalleşme sürecine geçilmesi durumunda devam etmesi planlanmaktadır. Çocuk sahibi ve çalışan kadınlara yönelik olarak SGK yeni bir son dakika duyurusu yaptı. Çalışmakta olan kadınların tarafından sıkıntı duyulan durumlardan birisi olan çalışırken, küçük çocukların nereye bırakılacağı konusudur.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek ödemesi konusu için yeni bir son dakika duyurusu yaptı. Çalışan kadınların anne olması durumunda çocuklarını kreşe vermek isterlerse kreş yardımının yapılacağı duyurusu yapıldı. Verilecek olan bu yardımın miktarı ise açıklanmıştır. Sizler de SGK tarafından talep edilen şartlara uygun iseniz, çocuk için kreş destek ve yardım parası almak mümkündür.

Kreş Destek Yardımı Kime Verilir?

Çalışan kadınların büyük bir kısmı, çocuklarını gün içinde bırakacak bir yer bulamamaları nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalmaktadır. Özellikle son dönemde eğitim masraflarının artması kreşlerin de fiyatlarını artırmış, muhtaç durumda olan aileler için epey zorluk çıkartmaktadır. Çocuklarını kreşe vermek isteyen ve çalışan kadınların iş hayatının bozulmaması adına SGK, yeni bir destek yardım ödemesi başlatmıştır. Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı üzerinden resmi olarak onaylanmış olan kreş yardımı 2022 yılı için verilmesi planlanmaktadır.

Geçtiğimiz yıllarda 1.071 TL olarak verilen kreş yardımı, gündeme gelen son zamlar ile beraber, 400 TL olarak artmış ve 1.471 TL seviyesine yükselmişti. Sigortalı olarak çalışmakta olan bir anne, 1.471 TL'lik ödemeyi çocuğunu kreşe yazdırma işleminden sonra alabilecektir. Söz konusu destekler il bazında İzmir, İstanbul ve de Ankara illerinde pilot uygulama esasında uygulanmaya başlamıştır, ve nihayetinde Tüm Türkiye genelinde de verilmeye başlanmıştır.

Kadınların genel olarak maddi durumuna ve çocuklarının kreşe gitme ihtiyacına bakılarak ödemesine onay verilecek olan kreş desteği, detaylı olarak bakılacaktır.1.471 TL’lik kreş yardımı başvurusu, SGK merkezileri üzerinden yapabileceği gibi destek ödemesini sorgulama işlemi ise E-devlet üzerinden yapılabilmektedir.