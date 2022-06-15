Borcu Olduğu İçin Bankaya Gidemeyenlere Müjde! Bundan Böyle Sorun Yok: Bahar Kredisi Sayesinde 77 bin Türk Lirası Borç Transferi Sağlanacağı Duyuruldu!

İhtiyaç kredisi çekme ve borç kapatma konusunda rekor kıran bir kampanya başlatıldı! 77 bin Türk Lirası ile bahar kredisi rekor kırmaya devam ediyor. Kredi ödeme konusunda sıkıntı yaşamaya devam eden kişileri sevindirecek bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu meblağ tamamen düşük faizlerle yansıtılacak. Ziraat Bankası borçlu olan bireyler için düzenli bir biçimde kredi olanağı sunmuştur.

Bu biçimde kredi kartı ve kredi borcu gibi birçok borcu olan bireyler bu olanaklardan faydalanabilecektir. Bu biçimde bankaya borcunu bir türlü ödeme imkanı bulamayan kişiler de borcunu kapatabilmiş olacak. Aynı zamanda da mevcut borçlar tek bir paydada toplanacak, bu da düzenli ödeme imkanının önünü açacak demektir.

77 bin TL Kredinin Ayrıntıları Neler?

Nakde gereksinim duyan ve mevcut kredi borçları bulunan bireyler borcunu kapatmak adına bu krediye başvurmaktadır. Ödenen kredi düzeyi ise en fazla 77 bin TL olmaktadır. Vadeyle beraber de en fazla 24 ay olmaktadır. İki senelik bir borç bulunacağından ötürü de düşük faiz oranıyla bu krediyi almak olası hale geliyor. En çok da bu kredinin isminin borç kapatma kredisi olması, kredi notu düşük kişilerin de dikkatini çekmiş oluyor. Mobil bankacılık ve internet bankacılığı ile bu krediye başvurabilirsiniz.