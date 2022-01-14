SGK’dan Son Dakika Açıklaması, Emekli Vatandaşlara 18000 TL Ödeme Hesaplara Yatmaya Başladı

Emekli olan vatandaşlar için 18 bin TL'ye kadar ödeme yapmaya başladı. Sgk üzerinden de açıklaması yapılan bu nakit kampanyasına katılmak isteyen emekliler, kendi bankaları üzerinden başvuru yapabilir.

Acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan emekliler, 18.000 TL'ye kadar SGK desteği ile birlikte emekli maaşı üzerinden daha önce kredi kullanmış olsa bile nakit kredi kullanacak. 36 ay vadeli 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu kredilerde kampanya başlatacak olan Ziraat Bankası ve diğer kamu bankaları ile birlikte bazı özel bankalarda kampanya dahilinde olacak.

18 bin TL'ye kadar acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz olarak bu ödemeleri alabilecekleri için banka müşterisi olması şartı olacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranları ile SGK destek olarak kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası

Devlet destekli olarak kredi veren bankaların başında gelen, emekli vatandaşların en çok tercih ettiği bankalardan olan Ziraat Bankası yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlar, hızlı bir şekilde kredi onayı sunmaktadır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere emekli maaşını bu bankadan alıyor olması durumunda 36 ay vadeli en yüksek limitli kredi alabileceği gibi, ayrıca acil ihtiyaçlarında kullanabilecekleri 18.000 TL kredi kullanabilir.

Ziraat Bankası, 18 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, kredi kullanmış olması zorunda en yakın banka şubesi üzerinden de diğer kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu müşteri hizmetleri numarası üzerinden yapılabildiği gibi banka hesabı olan kişiler için ayrıca internet bankacılığı üzerinden de yapılabilmektedir.

Akbank

Sgk destekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, Akbank üzerinden düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabiliyor. Akbank üzerinden ihtiyaç yok diyen kişiler banka şubelerine gitmeden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilmeleri için banka hesabı üzerinden Akbank Direkt şifresi alması gerekmekte. Akbank direk şifresi üzerinden alacağınız kredi başvurusu ile birlikte kredi onayı almanızdan hemen banka hesabınıza para yatar. Bu durumda kredi başvurusu yapacak olan kişilere en yakın bakım'sine gitmeden hesaplarına yatıracakları para ile birlikte, masrafsız kredi kullanmış olur.

Akbank ayrıca SMS ile de vatandaşlara kredi imkanı sunmaktadır. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacaksanız kredi yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde kredi sonucu sizlere gelecek ve onaylanan kredi hemen hesaba yatacak.