SGK'dan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'lulara 'EYT' İle İlgili Açıklama Geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’lu vatandaşlara EYT ile ilgili açıklama yaptı. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yasanın, 23 Mayıs 2002 tarihinden itibaren 3 yıldın az hizmeti bulunan çalışanlardan Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na bağlı olanları kapsamadığı iddiaları ile ilgili açıklama yaptı.

SGK'dan Yapılan Açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada “Sosyal medya ve bazı gazetelerde ön plana çıkan 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlar için 08.09.1999 yılından önce çalışmaya başlamalarına EYT kapsamında olmadıkları konusunda ortaya çıkan habere yer verilmiştir. Resmi gazetede yayımlanan 7483 sayılı kanun ile 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olan kişilerin emekliliğe hak kazanmaları için gerekli koşullar belirtilmiştir. 3.05.2002 tarihindeki hizmet süreleri dikkate alınmaksızın tüm sigortalılar için emeklilikte yaş koşulu ortadan kaldırılmıştır. Dolayısı ile kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak bilinen kanununun 23.05.2002 tarihi baz alınarak 3 yıldan az hizmeti bulunan çalışanların mağdur edildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu vatandaşlar düzenleme kapsamına dâhildir.” Açıklaması yapıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan bu açıklama ile bazı gazete ve sosyal medyada yer alan asılsız iddiaların önüne geçilmiş oldu. 23 Mayıs 2002 tarihi dikkate alınarak 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ile Bağ-Kur kapsamına dâhil çalışanların 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlamalarına rağmen kapsam dışı bırakıldığı gerçeği yansıtmamaktadır.

3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı kanun ile 8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanların emekliliğe hak kazanma koşulları belirtildiğinden dolayı prim ödeme süresi, hizmet yılı koşulu korunmuş oluyor. Hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalılarda yaş koşulu kaldırılmıştır.