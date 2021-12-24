SGK'dan Çalışanlara Müjde 8200 TL Başvuru Yapanların Hesabına Yatıyor! Çalışan vatandaşların gözü kulağı SGK’nın yapacağı 8.200 TL destek ödemesinde. Başvuru yapan vatandaşlar SGK’dan 8.200 TL ödemelerini alıyor. Şartlar neler? Hangi vatandaşlarımız SGK’dan 8.200 TL nakit alabileck? SGK’dan vatandaşlara son dakika müjdesi geldi!

İşte detaylar haberimizde…

SGK, çalışan vatandaşlarımıza mevzuat gereği birçok ödeme yapmaktadır. Sigortalı çalışan ve 4A,4B ve 4C statüsünde çalışmaya devam eden milyonlarca vatandaş bu ödemelerden faydalanabiliyor. Son zamanlarda kadınların çalışma hayatına adapte olabilmeleri ve kadınların çalışma hayatında aktif rol almaları devlet politikası haline gelmiştir. Bu bağlamda iş hayatında anne ve çalışan kadın vatandaşlarımıza birtakım ödeme ve sosyal destekler sunar. Bu ödemeler 2021 yılı ile 8.200’e kadar çıkabilir. SGK’dan 8.200 TL ödeme nasıl alınabilecek?

İş hayatında aktif bulunan kadın vatandaşlarımız çalışma hayatlarında önemli mevkilere gelen ve doğum yapmalarıyla iş hayatından bir süreliğine de olsa iş hayatından soyutlanabilmektedir. Bu bağlamda SGK mevzuatı kapsamında devletten gelen destek ödemeleri gerçekleştirmektedir. Anne olup çalışan vatandaşlarımız doğum öncesinde ve sonrasında birçok destek almaktadır. Peki çalışan anne vatandaşlarımıza hangi yardımlar veriliyor? SGK’dan 8.200 TL yardım nasıl alınır? Başvurusu nereye yapılır?

SGK'dan Emzirme Ödeneği

4A ve 4B statüsünd olup çalışan anneler, SGK'dan emzirme ödeneği veya halk arasında ki ismiyle "süt parası" almaktadırlar. Memur olarak çalışan kadınlara ise emzirme ödeneği verilmemektedir. SGK, 4A ve 4B'li çalışan kadınlara doğum yapmaları durumunda 2 yıl boyunca kesintisiz olarak 230 TL ödeme verilmektedir. Emzirme ödeneğinden faydalanmak isteyen kadın çalışanlar doğum öncesinde, en az 1 yıllık süre zarfında 120 gün sigorta primininin dolmuş olması şartı vardır.

Emzirme ödeneğinden faydalanmak için SGK prim borcunun da bulunmaması, doğumun tam ve sağlıklı gerçekleşmesi ve doğum tarihinden itibaren 5 yıl içinde SGK'ya başvuru yapmış olmaları gerekir.

Analık İzni ve İş Göremezlik Ödeneği

Çalışan kadınlardoğum yapmaları durumunda 16 hafta süresince izin yapabiliyorlardı. Çoğu doğum için bu süre 18 hafta olarak düzenlenmiştir. Bu süreçte çalışan kadın maaşı devlet tarafından, SGK üzerinden ödenmektedir.

Analık izni ve iş göremezlik ödemesinden faydalanabilmek için son 1 yıllık süre de 90 gün kısa vadeli sigorta primlerinin yatmış olması ve 16 haftalık sürede kadın çalışan iş yerinde faal durumda çalışmaması aranmaktadır. 2021 yılından itibaren günlük olarak 286 TL'ye kadar ücret ödemesi gerçekleştirilir. Asgari olarak günlük analık iş göremezlik ödeneği, 38,15 TL olarak belirlenir.