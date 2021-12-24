Rus Mahkemesi Alphabet'in Google ve Meta Platformlarına Para Cezası Verdi

Moskova'daki bir mahkeme, Rusya'nın yasa dışı olarak nitelendirdiği içeriğin tekrar tekrar silinmemesi nedeniyle Alphabet'in Google'ına 98 milyon dolar para cezası verdiğini ve bu, Rusya'da türünün ilk gelir temelli cezası olduğunu söyledi.

Moskova, eleştirmenlerin Rus yetkililerin internet üzerinde daha sıkı kontrol uygulama girişimi olarak nitelendirdiği, bireysel ve kurumsal özgürlüğü tehdit ettiğini söyledikleri bir kampanyada bu yıl Big Tech üzerindeki baskıyı artırdı.

Google, bir e-postada, diğer adımlara karar vermeden önce Cuma günü mahkeme kararını inceleyeceğini söyledi.

Cuma günü ilerleyen saatlerde mahkeme, Meta Platforms'u aynı gerekçeyle 27.15 milyon dolar para cezasına çarptırdı. Rusya'nın iletişim gözlemcisi Roskomnadzor, Facebook ve Instagram'ın Rus yasalarını ihlal eden 2 bin parçayı kaldıramadığını, Google'ın ise 2 bin 600 parça yasaklı içeriği elinde tuttuğunu söyledi.

Meta Platforms, yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Rusya, bu yıl boyunca yabancı teknoloji şirketlerine küçük para cezaları uyguladı, ancak Cuma günkü cezalar, bir şirketin yıllık Rus cirosunun bir yüzdesini ilk kez tahsil etti ve para cezasını büyük ölçüde artırdı.

Reuters haber ajansı tarafından yapılan hesaplamalar, Google'ın cezasının yüzde 8'in biraz üzerinde olduğunu göstermesine rağmen, yüzdeyi belirtmedi.

Rusya, şirketlere uyuşturucu kullanımını ve tehlikeli eğlenceleri teşvik eden gönderileri, ev yapımı silahlar ve patlayıcılarla ilgili bilgileri ve ayrıca aşırılıkçı veya “terörist” olarak belirlediği grupların gönderilerini silmelerini emretti.

Bu yıl içerik ihlalleri nedeniyle 434.560 dolardan fazla para cezası ödeyen Google, bir dizi konuda Moskova ile anlaşmazlığa düşüyor. Rusya, devlet destekli yayıncı RT'nin Almanca kanallarına erişimin yeniden sağlanmasını talep etti.

Geçen hafta, yaptırım uygulanan bir Rus işadamı, teknoloji devinin başka bir ağır para cezasına çarptırıldığını görebilecek bir davada Google'a karşı zafer kazandığını iddia etti.

Moskova ayrıca, aralarında Google ve Meta Platforms'un da bulunduğu 13 yabancı ve çoğunlukla ABD'li teknoloji şirketinin 1 Ocak'a kadar Rusya topraklarında kurulmasını veya olası kısıtlamalar veya doğrudan yasaklarla karşı karşıya kalmasını talep etti.