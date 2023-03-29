SGK'da alınmayı bekleyen 40.000 TL'niz olabilir! Kimse bu ödemeyi bilmiyor! 8 haftası peşin hesaba geçiyor!

8 haftası peşin hesaba geçiyor! SGK'da alınmayı bekleyen 40.000 TL'niz olabilir! Kimse bu ödemeyi bilmiyor! İnsanlar yaşlılıklarını rahat ve huzurlu geçirebilmek için emekli olmaya çalışırlar. Emekli olabilmek için gerekli olan yaş, yıl ve prim zamanı yıllara göre değişmektedir. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun zamandır kararın çıkmasını beklediler. Görünene göre EYT’lilerin bazıları aylarca maaş beklemek zorunda kalacak. SGK’nın aylık emekli edebilmek kapasitesi 40 bin kişidir. SGK’nın yılda emekli edebilme kapasitesi 450 bine kadar çıkar. EYT’li sayısı 2,2 milyon civarında. SGK’nın 2 milyon 200 bin kişiyi Nisan ayında emekli edebilmesi çok zor görünüyor. Bundan dolayı EYT’lilerin bir süre beklemesi gerekebilir. Bütün EYT’liler ne zaman maaş alabilecek? Maaş alamama gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

EYT’lilerin emeklilikle ilgili süreçleri uzun zamandır tartışma konusu olmuştur. Emeklilik için gerekli olan yaş, yıl ve prim zamanı koşullarına uymayan EYT’lilerin mağduriyeti, konunun çözümü için yapılan çalışmalarla birlikte gündeme gelmiştir. Ancak, hala EYT’lilerin ne zaman emekli olabilecekleri konusunda net bir karar alınamamıştır.

Görünene göre EYT’lilerin bir kısmı aylarca maaşlarını alamayacaklar. SGK’nın aylık emekli edebilme kapasitesi 40 bin kişi olarak belirlenmiştir. Bu sayı yıllık olarak 450 bine kadar çıkarılabilir. Ancak, EYT’li sayısı 2,2 milyon civarındadır. Bu nedenle, SGK’nın 2 milyon 200 bin kişiyi Nisan ayında emekli etmesi oldukça zor görünmektedir. EYT’lilerin bir süre daha maaşlarını alamayacakları ihtimali bulunmaktadır.

SGK’ya Gidip Sorgulama Yaptırın Belki Almanız Gereken 40 Bin Liranız Olabilir!

EYT’lilerle ilgili yasa nihayetinde meclisten geçerek kanunlaştı. EYT’lilere maaş ödemesi kanunun Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra SGK’ya yapılan başvurulardan sonra gerçekleşecek. SGK’ya başvurusunu yapanlar Nisan ayında maaşlarını alma hakkına ulaşabilecekler. Peki herkes Nisan ayında maaşını alabilecek mi? Sorusu EYT’lilerin en çok sorduğu sorular arasında yer alıyor. Her kurumun olduğu gibi SGK’nın da bir iş ve personel kapasitesi var. EYT’li sayısı bu kapasitenin çok üzerinde. Kapasiteyi aşan bir durum olduğundan maaş ödemeleri biraz gecikecek gibi duruyor. Nisan ayında maaşına kavuşacak kişi sayısının en fazla 100 bin olacağı açıklandı. Geriye kalanların maaşlarını diğer aylarda alabilmesi için çalışmalar yapılıyor. İşlemleri gecikenler için ise patalarının içeride birikmesi söz konusu olmaktadır. Başvurunuzu yaptıysanız ara ara hesabınıza bakarak bankada bulunan paranızı almanız tavsiye edilmektedir.

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