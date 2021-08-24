SGK ve PTT Ödemeleri Bugün Hesaba Yatırıyor, Son Dakika

SGK çalışan annelere yada eşi çalışan anneler için doğum parası veriyor. Bu ücretin alınabilmesi için anne veya babanın SGK kapsamında çalışıyor olması gerekir. Bununla birlikte kişinin sigorta türünün 4A ve 4C olması da önemlidir. Bu tutarın belirlenmesi için kişinin aldığı maaş brüt alınır.

Sonrasında bu tutarın belirli bir kısmı doğum parası olarak ödenir. Kişinin aldığı 3 aylık brüt ücret ile Hesaplanır ve günlük aldığı ücretin 3/2'lik kısmı kişiye ödenir. Bu ücret sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenir. Kişiye net bir doğum parası ücretin verilemez. Bu ücretin artışı yada azalışı kişinin aldığı maaşa bağlı olarak değişir.

Örnek verecek olursak kişi üç aylık ücrette 8500 TL maaş alıyor ise ve bunu günlük hesaba vuracak olursak 94 TL ortaya çıkıyor. Kişinin alacağı izin süresi 16 ile 20 hafta arasında olacağına göre günlük tutarın 112 TL olacağı ortaya çıkıyor. Bununla birlikte eğer kişi ikiz bebek bekliyor ise doğum izin süresi 20 hafta olarak hesaplanır.

Bu süreye bağlı olarak günlük alınan ücrette buna göre değişir. Çalışan annenin rapor süresi başladıktan sonra iş yerinde kesinlikle çalışamaz. Eğer doğum izni başlamadan önce işten istifa eder yada çıkarılır ise doğum parasından yarar alamaz. Bununla birlikte bebeğin dünyaya gelmiş olduğu günden önceki süreçte 90 günlük sigorta primi bulunması gerekir. Kanuni sürece göre 8 haftalık doğum sonrası süreçte kişi çalışır ise ve bu tespit edilir ise kişi doğum parası alamaz. İstenilen son şart ise dünyaya gelen bebeğin sağ olmasıdır. Yani bebek ölü yada düşük olmuş ise doğum parasından yarar alamaz. Sadece bebeği sağ olan anne adayları bu ücretten yarar alabilir.

SGK Doğum Parası İçin İstenilen Belgeler

SGK tüm anne adayları için belli miktarlarda doğum parası veriyor. Bu miktar annenin yada eşinin aldığı maaşa bağlı olarak değişir. Kişi doğum sonrası doğum belgesi yada bebeğin kimlik kartı ile başvuru yapması gerekir. SGK binasına giderek gerekli olan formları eksiksiz şekilde doldurması gerekir. Eğer baba memur ise SGK binasına gidip yada çalıştığı kurum ile konuşup bu yardıma başvuru yapabilir. Özel sektörde çalışan her kişi içinde SGK kurumuna gidip belirli belgeleri doldurması gerekir. Anne adayı devlete başlı şekilde çalışıyor ise çalıştığı yerdeki yetkililer belli başvuruları yapıp kişiye bu yardım için başvuru yapmalıdır.