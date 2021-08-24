Son Dakika Duyuru İş Bankası'ndan Geldi, Bankaya Gitmeden Ödeniyor

İş Bankası İş Cep adını verdiği yeni kredi seçeneği ile vatandaşları sevindirmeye hazırlanıyor! Türkiye’nin en köklü bankalarından biri olan İş Bankası, sunduğu kredi imkanları ile müşterilerinin nakit ihtiyacını giderebilmeyi hedefliyor. Oluşturulan kredi hizmetleri arasında en yenisi ise İş Cep kredisi…

İhtiyaç kredisi adı altında sunulan bu hizmet, sağladığı ödeme kolaylığı sayesinde müşterilere de güven veriyor. Birkaç adımda kolaca başvuru yapılabilecek İş Cep kredisi ile 50.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi çekebilmek mümkün oluyor.

İşcep İhtiyaç Kredisi ile 50.000 TL Kadar Nakit Desteği Sağlanabiliyor

İş Bankası tarafından geliştirilen bu kredi uygulaması ile İhtiyaç kredisi adı altında 50.000 TL’ye kadar nakit desteği sağlanabiliyor. 1.55 faiz oranına sahip kredi yaklaşık 36 aya kadar vade seçeneği ile veriliyor. Vade süresi azaldıkça faiz oranı da doğru orantılı olarak azalıyor. Üstelik 50.000 limitli İhtiyaç kredisi müşterilerin talepleri doğrultusunda 3 aya kadar ertelenebiliyor.

Öteleme talebinde bulunulduğunda ödeme planı 3 ay sonra başlatılıyor. Düşük faiz oranı ile minimum ödeme tutarına sahip olabileceğiniz bu kredi de eşit taksitler tercih edilebileceği gibi, esnek ödeme planlarının oluşturulabilmesi de mümkün! Müşterinin taleplerine göre esnek ödeme planının şekillendirilmesi, geri ödemede birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor.

Müşterilerin Başvuru Yapabilmesi İçin İşcep Uygulamasını İndirmesi Gerekiyor

İş Bankası İşcep kredi çekme başvurusu yapılabilmesi için öncelikli olarak uygulamanın indirilmesi gerekiyor. Akıllı telefonların Google ya da Apple Store bölümüne giriş yapılarak ‘’İşcep’’ uygulaması yalnızca birkaç dakikada indirilebiliyor. Giriş işlemleri sonrasında İşcep kredi başvurusu bölümüne girerek, istenen bilgiler paylaşılıyor.

Birkaç dakika sonrasında kişiye kredi verilip verilemeyeceğine dair ön onay bilgisi geliyor. Ön başvurusu olumlu bulunan kişilerin istediği miktarda kredi çekebilmesi için İş Bankasının en yakın şubesine gitmesi gerekiyor. Ön başvurusu onaylanan kişilerden gerekli görüldüğünde düzenli gelir belgesi talebinde bulunabiliyor. İş Bankası İşcep kredisi ile 50.000 TL’ye kadar 1.55 faiz oranı ile 36 aya kadar vade imkanı sunulan kredi çekebilmek işte bu kadar kolay!