SGK ve PTT Kurumlarından Duyuru! Ödemeler Hesaplara Yatıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu, şartları sağlayan anne ve eşleri çalışan annelere doğum yardımı veriyor. Kurum tarafından verilen yardımlara katılım sağlamak için anneni veya babanın Sgk kapsamında olması gerekir. Bunun yanı sıra yardım parası alabilmek için sigorta türünün de 4A ya da 4C olması gerekir.

Verilecek olan doğum yardımı, kişinin almış olduğu 3 brüt maaş üzerinden hesaplanır. Brüt maaş günlük olarak alınarak 3 te 2 si oranında ödenir. Doğum yardımında ise net tutar yoktur. Verilecek olan tutar kişilerin maaşlarına göre hesaplanarak verilir.

Doğum yardımı ödeneği örnek olarak belirtmek gerekirse, üç aylım maaş dikkate alınarak bu maaş günlük olarak hesaplanır.

Anne rapor süresi bitene kadar herhangi bir işyerinde sigortalı olarak çalışamaz. Ayrıca doğum izni başlamadan önce istifa etmiş ise doğum yardımından faydalanamaz. Kanunların ön gördüğü şartları sağlayan anne, 8 haftalık doğum sonrası sürede çalışmaya başlar ise yine bu yardımdan faydalanması söz konusu olmaz.

Doğum yardımından faydalanabilmek için bebeğin mutlaka sağ bir şekilde dünyaya gelmiş olması gerekir. Ölü olarak doğmuş olan bebek için veya gerçekleşen düşük nedeni ile annelere bu konuda yardım alamazlar. Sonuç olarak yardıma hak kazanmak için doğacak olan bebeğin mutlaka canlı olarak doğması gerekir.

SGK Doğum Parası İçin Gerekli Olan Belgeler

Sosyal Güvenlik Kurumu, doğum yapan tüm annelere şartları sağlamaları durumunda doğum yardımı yapmaktadır. Şartları sağlayan anne adaylarının bu yardımlardan faydalanabilmesi için doğum belgesi veya bebeğin kimlik belgesi ile başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekir. Başvuru yapabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru gerekir. Başvuru için de gerekli formların doldurulması şarttır.

Bunun yanı sıra baba memur ise başvuru için Sosyal Güvenlik Kurumu’na gidilerek veya çalışılan kurum ile başvuru işlemleri yapılabilir. Özel sektörde çalışan kişiler ise başvuru hakkını kullanarak başvuru yapabilirler. Şartların sağlanması durumunda başvuru yapılarak doğum yardımından faydalanılabilir.