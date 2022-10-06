Emeklilere Bankalardan 0,49 Faiz Oranlı Kredi! Başvuru Yapan Herkese Emekli Kredisi Verilecek. Emekli vatandaşlara 0,49 faiz oranlı yüksek limitli kredi imkânı! Başvuru yapan tüm emeklilere, emekli kredisi verilecek. Son dakika olarak emeklilere bankalar tarafından duyuru yapıldı.

Emekliye 0.49 faiz oranı ile kredi imkânı sunulacak. Bankalar tarafından duyuru yapıldı. Yapılan açıklama sonucu tüm emeklilere verilecek bu krediler son dakika olarak duyuruldu. Son dakika kampanyasında emekli olan kişiler 0,49 faiz oranlı 50 bin lira tutarı ve 36 ay vadeli kredi imkânına kavuşacak. Uygun faiz oranları ile işlem yapmak isteyen emekli vatandaşlar, bu imkânı kullanabilmeleri için maaşlarını kamu bankalarından almaları gerekecek. Bankalar tarafından emeklilere yapılan bu kampanya ihtiyaç kredileri için kullanılabilecek. Daha önce bu bankalardan kredi kullanmış olan kişilere hemen onay verilecek. 0,49 faiz oranlarının geçerli olduğu kampanyada işlem yapılmak istenen bankalar ilk taksit ödemesinde 3 aylık erteleme fırsatı da sunuyor.

Emeklilere Kredi Kampanyası...

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası’nın yanı sıra birçok banka emekliler için kredi kampanyası yürütüyor. Emekli maaşlarını banka üzerinden alan kişiler ve daha önce bu banka üzerinden kredi kullananlara destek amaçlı 0,49 faiz oranlı kredi imkânı verilecek. Banka tarafından belirlenen şartlara göre onay verileceği kredilerde, tüm şartları sağlayan kişiler düşük faiz oranlarından faydalanabilecek. Şartları sağlamayan kişilere ise daha yüksek faiz oranlı kredi kullandırılacak. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yapılabileceği gibi banka şubelerinden de kimlik ile başvuru yapılabilecek. Başvuru sonucu kısa sürede sizlere bildirilir.

Emekli vatandaşlara yönelik verilen kredilerde vade 36 ay olarak belirlenirken 50 bin lira tutar kullandırılacak. Mobil uygulama kullanan kişiler ise başvuru yapabilmek için banka şubelerine gitmeden kredi imkânından başvuru yaparak yararlanabilecek. Son dakika olarak verilecek olan krediye katılım sağlamak isteyen vatandaşların banka üzerinden emekli maaşı almaları gerekir. Kredi imkânı sadece emekli olan vatandaşlara verilecek. Krediler sadece kendi emekli maaşını aldıkları bankalardan alabilecek. Sizlerde banka üzerinden maaş alıyorsanız, düşük faiz oranlı kredi imkânından faydalanabilirsiniz.