SGK üzerinden son dakika duyuruldu 10.000 TL ödeme yapılacak. 10.000 TL'ye kadar ihtiyacı olan kişiler için yeni bir haber geldi. SGK üzerinden emekli maaşı veya sigortalı maaşı alıyorsanız 10.000 TL'ye kadar bankalar tarafından devlet destekli olarak kredi kullanabileceksiniz. Para ihtiyacı olan kişiler için yapılandı kampanyada SGK üzerinden son dakika olarak.

SGK ve Ziraat Bankası anlaşması ile verilecek olan bu kredilerde Ziraat Bankası 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli düşük faizli kredi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası banka kredi politikalarına uygun olan kişiler hemen işlem yaparak bu kredileri kullanabilecekler. Ziraat Bankası 10 bin TL'ye kadar kredi verdiği zaman ilk taksit ödemesinde de 3 ay ve 6 ay ertelemeli olarak işlem yapılacaktır.

SGK destekli kredi başvurusu şartları belli oldu

SGK üzerinden devlet destekli olarak kredi başvurusu yapılacak olan kişiler 10.000 TL'ye kadar onay almak istiyorlarsa bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Kredi verecek olan banka Ziraat Bankası olacağı için Bu bankanın kendi kredi politikaları önemlidir. Kredi notu kredi sicili gibi durumlara t.c. kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak bakıldıktan sonra gelir durumunuza göre de kredi onayı verilecektir. Daha önce bu bankadan kredi kullanmış ve düzenli ödeyen kişiler şartsız bir şekilde banka şubelerine gitmeden de 10.000 TL kredi onayı alabilirler.

SGK destekli kredi başvurusu nasıl yapılacak?

Kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda kredi kullanabilmeleri için banka şubelerine kimlik ve gelir belgeleri ile gidebilirler. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarına bu bankadan almaları durumunda sadece kimlikleri ile birlikte Ziraat Bankası şubesine giderek devlet destekli ve SGK destekli olan düşük faizli 10.000 TL kredi kullanabilirler.

10.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapmak isteyenler ayrıca bankanın resmi internet sitesi üzerinden SGK destekli olarak açılan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da işlem yapabilecekler.

SGK üzerinden 6 aydır aynı işyerinde çalışıyorsanız ve maaş alıyorsanız Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarasını arayarak da buradan kredi başvurusu yapabilir ve ön onay almamız ile birlikte en yakın banka şubesinden bu krediyi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler için ise en kolay başvuru yöntemlerinden bir tanesi mobil uygulama üzerinden yapılan kredi kampanyasıdır.

Ziraat Bankası mobil uygulamasına bankadan almış olduğunuz internet bankacılığı şifresi ile girerek hemen onay alabilir onaylanan tutarı da hemen hesabınıza aktarabilirsiniz.