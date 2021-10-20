Pandemi desteği son dakika SGK girişi olanlara 2500 TL verilecek. Sosyal güvenlik kurumu tarafından verilecek olan son dakika pandemi desteği duyurusu yapıldı. 2.500 TL'ye kadar ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara verilecek olan bu ödemeler SGK üzerinden ve PTT üzerinden ödeme yapılarak vatandaşlara sunulacaktır.

Son 2 yıldır yaşamış olduğumuz pandemi salgınında özellikle maddi sıkıntı yaşayan kişilere devlet tarafından birçok ödenek verilmektedir. Verilen bu ödeneklerden en çok tercih edileni ve en çok başvuru yapıldığını 3 faz olarak verilen 1000 TL 1000 TL ve 1100 TL olan pandemi destek yardım parası olmaktadır. Pandemide verilen Bu yardımlar haricinde ayrıca 2.500 TL'ye kadar da SGK üzerinden destekler devam etmektedir. Yardım ödeneği olarak verilecek ve 2.500 TL'ye kadar alınacak olan SGK destek ödemeleri için başvurular devam ediyor.

Çocuğu olanlara ve yaşlı bakanlara ödeme yapılacak

Sosyal destek yardımı almak isteyen kişiler 2.500 TL'ye kadar ödeme almak istiyorlarsa ve okula giden bir çocukları varsa bu para için ihtiyaç durumunda olması gerekiyor. Muhtaçlık belgesi olan kişiler 2.500 TL'ye kadar ödeme alabilecekler. Ayrıca yaşlı hastaya ya da yaşlı bir akrabasına bakan kişiler de 2.500 TL'ye kadar hem gıda yardımı hem kömür yardımı hem de maddi yardım olarak SGK tarafından destek alabilecekler. Özellikle yaşlılara bakan kişilere 2.500 TL'ye kadar yapılacak olan bu ödemeler aylık olarak verilecek ve düzenli olarak aynı gün içerisinde her ay paranızı alabileceksiniz.

SGK kurumları üzerinden ayrıca yiyecek yardımı giyecek yardımı kömür yardımı bez yardımı okul yardımı eğitim yardımı gibi birçok yardım kampanyası da bulunmaktadır.

1420 TL'ye kadar işsizlik parası ödenecek

İŞKUR tarafından başlatılan işsizlik ödenekleri de 1420 TL'ye kadar 2021 ve 2022 yılları arasında ödeneceği kararlaştırıldı. Sizler de eğer pandemi döneminde işsiz kaldıysanız ve şartlara uygunsanız işsizlik maaşı olarak bin 420 TL alabilirsiniz.