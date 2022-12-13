SGK-SSK Ve Bağkur’luya yarın saat 09.00-10.00-11.00'de ödeme yapılacak! Maaşa ek 7 bin 455 TL yatıyor

Maaşa ek 7 bin 455 TL yatıyor... SGK-SSK Ve Bağkur’luya yarın saat 09.00-10.00-11.00'de ödeme yapılacak! Özellikle son günlerde tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşların belirtilen şartlara uymaları durumunda hızlı bir şekilde kredi kullanmaya başlamaları mümkündür. İhtiyaç sahibi olan vatandaşların ise emekli olmaları halinde emekli maaşları üzerinden yüksek limitli kredileri kullanmaları sağlanacak. Bu kapsamda emekli kredisi kampanyaları devam ediyor.

Emekli Maaşı Alan Vatandaşlar 7455 TL’ye Kadar Alıyor

Emekli maaşı alan vatandaşların 7 bin 455 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi kullanılabilmesi söz konusu oluyor. Bu kapsamda kredi kullanıp düzenli ödemeler yapan vatandaşların kamu bankaları ile çeşitli limitleri kullanmaları söz konusu olur.

Emekli maaşı üzerinden Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinde de destek kredi ödemesi alınabilir. Bu kapsamda ihtiyaç kredisi kullanılmak isteniyor ise şubelere gitmeden internet bankacılığı ile de kredinin alınması mümkündür.

Uygulamalar üzerinden 7 bin 455 TL ödeme alınması söz konusu olur. Emekli maaşı alınan banka üzerinden kredi kullanılmış ise 10 bin TL’ye kadar gelir belgesiz ihtiyaç kredisi ödemesi yapılabilir.

Bu kapsamda vatandaşların kendi bankalarının mobil uygulamalarına ya da internet bankacılığına girerek kredi kullanabilmeleri oldukça kolaydır.

Kampanyalar için Aralık ayı sonuna kadar destek kredisi başvuru yapılması halinde istedikleri zaman hesaplarına yatırılan parayı kullanabilirler ve destek kredisini ATM’lerden çekebilirler.

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