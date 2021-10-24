SGK SSK ve Bağ-kur emeklisi 7000 TL alıyor

Emekli olan kişilere ilgili bir haber daha... SGK SSK ve bağ-kur emeklisi olan kişiler 7000 TL ne kadar onay alacaklar. Emekli olan vatandaşlar için yapılan Bu kampanyada 7.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler kendi bankalar üzerinden artık şubelere gitmeden hemen SGK destekli olarak 7000 TL kullanabilirler. 7.000 TL'ye kadar verilecek olan SGK destekli krediler de 24 ay vadeye kadar işlem yapılacak ve ilk kredi taksit ödemesinde de en fazla 3 ay erteleme imkanı sizlere sunulacak.

7.000 TL'ye kadar verilecek olan emekli kredilerinde kamu bankaları ve özel bankaları kampanya başlatıyor. Emekli maaşınızı bankadan almak şartıyla 7.000 TL'ye kadar istediğiniz zaman kullanabileceğiniz ve devlet destekli düşük faiz oranları ile alabileceğiniz kredi kampanyası detayları haberimizde...

Ziraat bankası'ndan 7.000 TL'ye kadar acil ihtiyaçlarınızda kullanabileceğiniz emekli kredisi

Ziraat Bankası 7.000 TL'ye kadar sadece kendi bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere daha önce Kredi almış olsa bile kredi notu düşük olsa bile onay verecek. Ziraat Bankası internet bankacılığı şubesi üzerinden yapacağınız Kredi başvurusunda 7.000 TL'ye kadar onay almanız durumunda banka hesabınıza hemen anında onay limiti gelecek ve hesabınıza 7.000tl aktarılacaktır.

İnternet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapamayan kişiler maaş almış oldukları banka şubesine sadece kimlikleri ile birlikte giderek de 7000 TL için başvuruda bulunabilir. Almış olduğunuz ihtiyaç kredisi En fazla 24 ay vadeye kadar yapılacak ve ilk taksit ödemesini de 90 güne kadar istediğiniz günü seçerek erteleyebileceksiniz.

Vakıfbank ve Halkbank'tan 7000 TL ödeme

Ziraat Bankası haricinde kamu Bankası olarak hizmet veren Vakıfbank ve halkbank'ta aynı şartlar dahilinde kredi onayı verecek. Emekli maaşınızı Vakıfbank veya halkbank'tan alıyorsanız ihtiyaç kredisi kullanmak için bu bankaların mobil uygulamaları na girerek buradan 7000 TL ödeme için başvuruda bulunabilirsiniz. Yapılan başvurular sonrasında banka sizleri hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan tutar kadar kredinizin ne kadar olduğunu hemen göreceksiniz. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden

7.000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişiler banka şubelerine giderek veya banka ATM'sine girerek Kredi başvurusunda bulunabilir ve onay olup almadıklarını görebilirler. Vakıfbank ve Halkbank düşük faiz oranları ile bu işlemleri yaparken ayrıca emekli maaşını kendi bankasından alan müşterilere 10.000 TL'ye kadar nakit avans limiti 200 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi 750 TL'ye kadar da emekli promosyonu vermektedir.