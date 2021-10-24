TEB Bankası emekliye 125 bin TL kredi kampanyası başlattı

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler emekli olmaları durumunda 125 bin TL'ye kadar gelir belgesiz ve şartsız kredi onayı alabilecekler. TEB Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler emekli maaşlarının bu bankaya taşıyarak düşük kredi notu olsa bile hemen kredi onayı alabilir. TEB Bankası resmi internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarında daha duyurusunu yaptığı emekli kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler düşük faiz oranları ile işlem yapılacak ve istedikleri zaman bu kredileri hesaba aktaracak. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 125 bin TL'ye kadar ve 36 ay vadeli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

TEB Bankası emekli kredisi başvurusu şartları belirlendi

TEB Bankası üzerinden emekli kredisi başvuru şartlarına uygun olan kişiler Kredi kullanabilecek. Kredi notu düşük olması TEB Bankası üzerinden hiçbir sorun teşkil etmiyor. Emekli maaşınızı TEB Bankası üzerinden alıyorsanız veya emekli maaşınızı bu bankaya taşıyacaksınız kredi notunu düşük olması durumunda da banka sizlere 125.000 TL kredi onayı verecektir. TEB Bankası kredi başvurusu yapacak olan kişiler kredi notu yüksek olması durumunda bankanın özel kredi faiz oranlarından yararlanarak işlem yapabilirler. 125 bin TL'ye kadar emekli kredisi onayı başvurusunda Kredi kullanacak olan emekliler diğer bankalara olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarında hesaplayarak bankadan tüm Banka borçlarını kapatarak borç kapatma kredisi kullanabileceklerdir. Bu şekilde verilen krediler de banka tek bir yeri ödeme kolaylığı ile emekli olan müşterilere yardımcı olmaktadır.

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

TEB Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli olarak işlem yapmak istiyorsa 50.000 TL'ye kadar kredi kullanması gerekiyor. 50 bin TL üzerindeki ihtiyaç kredilerinde Yeni yasa gereği 24 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. 125 bin TL'ye kadar verilecek olan TEB Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu ise banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden istediğiniz zaman yapılabilmektedir. TEB Bankası müşterisi olan ve daha önce bu bankadan sürekli olarak kredi ve kredi kartı çalışması yapan emekliler ise TEB bankasının mobil uygulamasına girerek veya cepteteb mobil uygulamasına girerek kredi başvurusu yapabilir onaylanan kredilerinin şubelere gitmeden hesaba aktarabilir.