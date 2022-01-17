46 ve 50 Yaş Arası Vatandaşlar İçin Emeklilik Haberleri Güncellendi! Şartlar da Belirlendi!

Eski kanunlara göre emeklilik hakkını değerlendirmek isteyen vatandaşların, ödenen prim günlerinin ve çalışılan günlerin sayılarını baz alarak bu şartları uygulamış olan vatandaşların emekli olabilme imkânı değerlendirilmekteydi. Ancak söz konusu bu kanunlar üzerinde bazı revize çalışmaları yapılarak emeklilik şartları ile güncel bilgiler sunulmaya başlandı.

50 Yaş ve Altı için Emekli Olma Şartları ve Koşulları

Eski uygulamalara göre erken emekli olabilmek için, ödenen prim günlerinin ve de çalışma günlerin sayıları baz alınarak, şartların uygunluğuna bağlı olan vatandaşların emekli olma imkânı vardı. Bu konuda yapılan son çalışmalardan sonra ise vatandaşlar gerekli şartlar için şimdiden hesap yapmaya başladı ve emekli olmak isteyen vatandaşlar arasında büyük bir heyecana yol açtı. Haberin devamında ise 50 yaş ve altı kişiler için bilinmesi gereken bazı detaylar mevcuttur.

50 yaşını doldurmamış olanların dahi yararlanabileceği bu gelişmelerde ödenen prim gün sayısı ve çalışma saat sayıları toplamı 50 yaş dolayındaki vatandaşlar için geçerli olan emeklilik şartlarını ele alabilmektedir. Peki 50 yaş emekliliği için gerekli olan kanun ve koşullar nasıl uygulanmaktadır? Bu koşulları yerine getirmek adına ise ne yapılması gereklidir?

Çalışan kişiler iş koşulları, fiziksel ve psikolojik yıpranmadan kaynaklı olarak emeklilik beklentilerini ve planlarını erken yaşta yapmaya başlamaktadır. Bu durum karşısında da ülkeler çalışan kişilerin yıpranma oranını ölçmek için bazı araştırmalar ve incelemeler yapmıştır. Türkiye’de yapılan incelemeler sonucunda ise 50,49,48 yaş gruplarında yer alan vatandaşlar emekli edilebilmektedir. Bu yaş grubundaki kişilerin emeklilik hesaplamasında ise SGK başlangıcından itibaren çalışma gün hesaplarının yapılması gereklidir. Bu hesaplama yapılırken de dikkat çok önemlidir, çünkü hesaplamadaki en ufak hata emeklilik planlarının ertelenmesine neden olabilmektedir. Peki emeklilik konusundaki hesaplamalar yapılırken nelere özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir? Emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

09.09.1999 tarihinden önce 4-a eski bilinen ismi ile SSK girişi olan bir kişi için gerekli olan koşullar 3 aşamalı bir uygulamaya tabii olmaktadır. Bu tarihten önce işe girişi olan çalışanlar için ise belirli yıllar arasında emekli olma koşulları farklılık göstermektedir. Söz konusu bu tarihte işe başlayan SSK’lı bir kişinin emekli olabilmesi için asgari olarak 25 yıl sigortalılık sürecini tamamlaması, 5225 prim gününü de doldurması halinde 48 yaşında emekli hakkını elde edebilmektedir.