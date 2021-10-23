SGK’dan Son Dakika Desteği! Büyük Destek 6 Bin TL Olarak Açıklandı

SGK, son günlere damga vuran açıklamalara devam ediyor. Son günlerde yeni bir açıklama daha geldi. SGK uygulamasına göre yetim aylığı alan vatandaşlar evlenirlerse, kendilerine çeyiz parası adı altında hesaplarına toplu bir para yatırılacak. SGK tarafından verilen destekler arasında yer alan çeyiz parasını toplu bir şekilde alabilmek için yetim aylığının alınması gerekli. Yetim aylığı alan vatandaşlar, evlendikleri için aylık aldıkları destek paraları kesilmektedir. Ancak SGK bu durumun yarattığı mağduriyeti çözmek için yeni bir destek olarak bir defalık olmak üzere çeyiz parası vermeye yönelik açıklamada bulundu.

SGK’dan emekli ya da çalışan maaşı alan birinin ölümü durumunda kişinin kız çocuklarına evlilik yapana kadar yetim aylığı verilir. Anne ya da babası vefat etmiş kız çocukları da evlilik yapana kadar yetim maaşı alabilir. Kız çocuğunun evlenmesi durumunda ise, evlilik gerçekleştiği günden itibaren bu maaş kesilmektedir. SGK üzerinden yetim aylığı alıyorsanız ve de evlenmeye karar verdiyseniz, istediğiniz evlilik durumunda SGK tarafından çeyiz parası verilebilmektedir. Bu destek yalnızca kadınlara verilebilmektedir.

SGK aracılığı ile yetim maaşı alan kız çocukları için SGK’dan yeni bir düzenleme geldi. SGK’dan yetim maaşı alan ve evlenmek isteyen kız çocukları, evlendikleri durumda SGK2dan çeyiz parası alabilmektedir. Son dakika olarak yapılan duyuruda bu ödemeden yalnızca kadınlar faydalanabilmektedir. Çeyiz parası hakkını elde etmek ve evlilik durumunda bu paranın ödenmesini isteyen kişilerin de SGK’ya yazılı dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

SGK’dan emekli ya da çalışan maaşı alan kimselerin vefat etmeleri durumunda kız çocuklarına evlenene kadar yetim aylığı adı altında bir ödeme yapılmaktadır. Anne ya da babası vefat eden kız kız çocukları bir evlilik yapana kadar bu yetim aylığını alabilmektedir. Kız çocuğunun evlenmesi halinde ise evlendiği andan itibaren yetim aylığı parasının ödemesi de kesilmektedir. SGK da bu durumda anne ya da babası ölen çocukların mağdur olmaması adına yetim aylıklarının 12 ay ya da 24 ay aralığında çeyiz parasını toplu olarak ödeme yapmaktadır. Çeyiz parasını almak için ise kız çocuklarının başvuru yapması gereklidir.