Nakit İsteyen Vatandaşların Hesabına 15.000 TL ve 50.000 TL Arasında Ödeme Yatıyor, 3 Banka Birleşti. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 15.000 TL ile 50 bin TL arasında ödemeler yapılmaya başlandı. İhtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar yapacakları bu başvurular ile birlikte nakit sıkıntısını giderebilecek ve hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda kredi almak istiyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştirebilir ve kredi onayı alabilirsiniz.

15.000 TL ile 50 bin TL arasında Kredi kullanacak olan kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması 20 yaşından büyük olması banka kredi notu 1500 ve üzerinde olması durumunda hem onay alacak hem de düşük faiz oranları ile kredi kullanacaktır. Sizlere yapılan 3 bankanın kredi kampanyası hakkında detaylı bilgileri verelim...

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsunuz başvuru yapacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar bu kredileri SMS atarak alabileceklerini söyleyebiliriz. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa Yapı Kredi Bankası sms kredi servisi olan 4411 numarasına bireysel yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak göndermesi yeterli olacaktır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaptıktan sonra beş dakika içerisinde banka genel müdürlüğü tarafından sizin kimlik numaranı sorgulamaya girecek ve otomatik olarak ne kadar kredi onayı aldığınız mesaj ile gönderilecektir.

DenizBank

Denizbank üzerinden hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız başvuru yapmadan önce banka kredi notunuzu sorgulamanız gerekiyor. Denizbank üzerinden kredi notu sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar DenizBank'ın mobil uygulamasına giriş yaparak buradan kredi notunu sorgulayabilir ve sizin kendi kredi motorunuza göre ne kadar kredi onayı alacağınızı yine mobil uygulama üzerinden görebilirsiniz. Başvuru için ayrıca Kredim yazın boşluk bana kanı kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına göndererek de DenizBank'ın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

VakıfBank

Kamu Bankası tarafından düşük faiz oranları ile kredi kullanacak olan vatandaşlara ihtiyaç kredisini Vakıfbank vermektedir. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu için bankanın şubelerine gitmeden resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilirsiniz.