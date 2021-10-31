SGK Son Dakika Duyuru Paylaştı: Eksik prim ödeyen işveren yandı! SGK tek tek mesaj gönderiyor

Eksik prim ödeyen işveren yandı! SGK tek tek mesaj gönderiyor. Emeklilik tüm vatandaşların şahsi haklarındandır. Yıllarca çalışıp didinip rahat bir emeklilik beklemek herkesin hakkıdır. Düzenli olarak işinize gidiyorsunuz fakat iş vereniniz sgk priminizi eksik yatırdıysa SGK işvereninizi takibe alıyor ! Sosyal güvelik kurumu , işçinin hakkını aramak için çalışanının primini eksik yatıran işverene durumu mesaj ile bildiriyor. Primleri asgari ücret üzerinden yatırıp kalanı ise elden veren iş veren büyük suç işliyor.

İşçinin alın teri kurumadan maaşı verilmeli anlayışı maalesef bir çok iş veren tarafından göz ardı edilmektedir. Helalinden emeğiyle kazanılan bu hakların tam ödenmesi insani sorumluluklarımızdandır. İşçisinin hakkını yiyen işveren artık işçisine dokunamayacak. SGK işçinin primlerini takip edip durumu iş verene bir uyarı olarak bildirecek. Bordro olarak saklayacak ve bu durumu işçinin lehine çevirecek. SGK dan alınan bordro dökümü ile mahkemeye verebilecek !

En sık yaşanan sorunlardan birisi olan maaş üzerinden değil de asgari ücret üzerinden prim yatırma dönemi sona eriyor ! İşçinin hakkını yiyerek kar amacı güden iş verenlere ceza yağacak. İlgili kanun ve düzenlemeler gereği şşçisinin her ay çalıştığı günü ve ücretinin bildirimini her ayın 26 sına kadar yapmak zorunda. Bu ayın bildirimi gelecek ayın 26 sına kadar yapılmak zorunda. Bunu yapmayan veya eksik yapan kişiler hakkında soruçturma başlatılabilecek takibe alınacaklar.

YATIRILAN PRİMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL EDİN

Sigortalı çalışanlar e devlet üzerinden istedikleri zaman ay bazında sigortalarını takip edebilirler. Kendi e devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sigorta araması yapıp döküme bakabilirsiniz. Emekliliğinizin gününde ve kesintisiz bir şekilde yapılabilmesi için iş vereniniz tarafından size yatırılan sigortaların primine dikkatli bir şekilde bakmanız gerekmektedir.

Emeklilikte bir gün bile çok önemlidir. Bu nedenle işe başladığınız tarihten itibaren sigortanızın başlaması son derece önemli. Bir diğer husus ise maaşınız üzerinden primlerin yatırılması. Bazen işverenler, yüksek maaş verseler de primleri asgari ücret üzerinden gösteriyorlar. Bu da sizin emekli olduğunuzda düşük maaş alacağınız anlamına geliyor. Mutlaka e-Devlet üzerinden yatırılan primlerinizi kontrol edin. SGK, kontrollerinde işçinin prime esas kazancında bir önceki aya göre yüzde 20 azalma görürse, işçiye mesaj gönderiyor. Priminizin eksik yatırılması durmunda iş verene işçi tarafından tazminat hakkı doğuyor. Tazminat hakkını kullanmak isteyen işçi en yakın adliyeye başvurup bu hakkını değerlendirebilir.