İstanbul'da Polis Müdahalesi ile Bıçaklanan Gencin Hayatı Kurtuldu

İstanbul Nişantaşı'nda meydana gelen olayda 20 yaşındaki bir genç göğsünden bıçaklandı ve can havliyle koşmaya başladı. Daha sonra bölgede bulunan trafik polislerinden yardım isteyerek olduğu yere oturan genç, kadın trafik polisinin yapmış olduğu yardımlar sonrasında hastaneye götürüldü.

Polis, ilk olarak gencin tişörtü ile tampon yaptı ve sonrasında genç, ekip aracı ile beraber hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kameralar ise kahraman polisin yaptığı o müdahale anılarını kayıt altına aldı ve gencin hayatının yapılan bu hareket ile kurtulduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul Nişantaşı'nda bir gencin göğsünden bıçaklanmasını ve kadın trafik polisinin müdahalede bulunması hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Olay Şişli ilçesi Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde meydana geldi ve 20 yaşındaki Atakan Sönmez isimli genç trafikte yaşanan kavga sonucunda göğsünden bıçaklandı. Genci göğsünden bıçaklayan isimler ise N.T ile Ü.T. olarak açıklandı.

Göğsünden bıçaklanan 20 yaşındaki Atakan Sönmez korkunç olay sonrasında can havliyle koşmaya başladı ve trafik ekibini gördüğü sırada yanlarına gidip yardım istedi ve yapılan müdahalenin çok önemli olduğu öğrenildi.

Genç, trafik polislerinin yanına gittiği sırada araç içerisindeki polisler ilk olarak Atakan Sönmez’in ne söylemek istediğini anlayamadı ve daha sonra araçtan aşağıya inerek olayı gördü. Tüm bu olaylar yaşanırken Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nde görev yapmakta olan başarılı kadın trafik polis memuru Sema Küçükşimşek, yaptığı müdahale ile gencin hayatının kurtulmasını sağladı. İstanbul'da meydana gelen olayda gencin göğsünden bıçaklandığını anlayan Küçükşimşek, Sönmez'den yere oturması istedi ve tişörtü ile müdahale etmeye çalışarak takdir topladı.

20 yaşındaki gencin tişörtü ile kanayan bölgeye üzerine tampon yaparak kan kaybını önlemeye çalışan trafik polisi, oldukça önemli bir müdahalede bulundu. Bunun yanı sıra diğer polis de 112’yi aradı ve olay yerine ambulans çağırarak gencin hastaneye götürmesini sağladı.