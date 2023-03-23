SGK sabah saatlerinde açıkladı! Milyonlarca emekliye kara haber! Emeklilerin aylıkları kesilebilir! Tüm primler…

Milyonlarca emekliye kara haber! Emeklilerin aylıkları kesilebilir! SGK sabah saatlerinde açıkladı! Tüm primler…Geçtiğimiz günlerde SGK önemli bir açıklamada bulundu. Vatandaşların emeklilik aylıklarında kesinti olabilir. Tüm primleri silinebilir. Birçok emekliyi ilgilendiren haberin detayları araştırılmakta… Bu konuda dikkatli olunması gerekiyor! SGK ‘dan sahte prim uyarısı! Eğer sahte sigorta başvurusunda bulunursanız tüm primleriniz silinebilir…

Emeklilerin Aylık Ödemeleri Neden Kesilebilir?

Emekli vatandaşların bazı durumlarda aylık ödemleri kesilmektedir. Bu konuda dikkatli olmak önemlidir. Genel olarak aylıklarda kesinti olma nedeni prim borçlarını düzenli ödemeyen kişiler için uygulanılır. Düzenli olarak ödenmeyen prim borçları zamanla birikerek aylıkta kesinti oluşturabilir. Bu nedenle SGK aylık ödemlerini kesme hakkına sahiptir.

Bir diğer konu ise emeklilerin ödemiş olduğu tüm primlerin kesintiye uğramasıdır. Eğer emekli işe girdiği andan itibaren prim ödemelerinde aksaklıkta bulunmuş ise primleri geçersiz sayılabilir. Hizmet değerlendirmesi yapıldığında geçmişteki prim ödemlerinde eksiklik var ise bütün primler silinebilmektedir. Bu nedenle primlerin zamanında ödenmesi ve eksiksiz olması önemlidir.

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