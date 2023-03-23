Devletin Kadınlara Verdiği 6 Yardıma Yeni Başvurular Açıldı Yardım Miktarı Arttırıldı

İhtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla devlet tarafından verilen sosyal ve maddi yardımların birçoğu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın projeleri aracılığıyla sağlanmaktadır. Bu projeler herkesi kapsayacak şekilde genç, yaşlı, çalışan, çalışmayan, evli, bekar, dul, kadın, erkek ayrımı yapmadan toplumun her kesimine yardım eli uzatmaktadır.

Devletimiz, çalışmayan, boşanmış ve eşi vefat etmiş kadınların yanında olmak amacıyla birçok destek paketi hazırlamıştır. Bu destekler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla verilmektedir. Maddi desteklerin yanı sıra, bu kadınların barınma, yakacak ve nakdi yardım gibi temel ihtiyaçlarına yönelik de yardımlar sağlanmaktadır. Başvuru yaparak gerekli koşulları taşıyan kadınlar bu destek paketlerinden yararlanabilirler.

NAKDİ YARDIM DESTEĞİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan nakdi yardım desteğinden faydalanmak için ikamet ettiğiniz il veya ilçedeki kaymakamlık binasına gidip orada hizmet veren Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'na yardım almak istediğinizi söyleyerek başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kaymakamlığın yaptığı incelemelerin ardından nakit yardımı almaya uygun olduğunuz tespit edilirse para hesabınıza aktarılacaktır.

YOKSULLUK NAFAKASI

Yoksulluk nafakası, boşanan kadınların maddi olarak mağdur olmaması için boşanma davası esnasında veya boşanma sonrasında talep edebileceği bir haktır. Ancak bu talep için, boşandıktan sonra maksimum 1 yıl içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Nafaka tutarı, eşin maddi imkanları ve diğer faktörlere göre belirlenir ve süresiz olarak ödenebilir. Nafaka talebinde bulunabilmek için ise, boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek olan eşin az kusurlu veya kusursuz olması şarttır.

BARINMA DESTEĞİ

Mor Çatı, kadınların barınma sorunlarını çözmek için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Boşanma, şiddet veya diğer nedenlerle evinden ayrılmak zorunda kalan kadınların barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından barınma desteği verilmektedir. Vakıf, kadınların güvende olmalarını sağlamak için ikamet ettikleri il dışında başka bir ile yerleştirme hizmeti de sunmaktadır. Şiddet veya diğer sorunlarla karşılaşan kadınlar, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı'na başvurarak destek alabilirler.

YAKACAK YARDIMI

Kadınlara verilen bir diğer yardım da kömür yardımı olarak bilinen yakacak yardımıdır. Özellikle kış aylarında yakacağa ihtiyacı olan vatandaşlar başvuru yaptığında Türkiye Kömür İşletmeleri’nin hazırladığı kömür paketleri kendilerine gönderilir. Yakacak yardımı başvurusu yaparken ilgili kuruma kimliğinizi, muhtaçlık belgenizi ve başvuru yaptığınız kurum tarafından istenecek diğer belgeleri teslim etmeniz gerekmektedir.

KİRA DESTEĞİ

Kadınların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla çeşitli yardımlar yapılmaktadır. Boşanmış veya eşi vefat etmiş kadınların, aileden kalma bir evi varsa ve evin tadilatı veya onarımı gerekiyorsa, devlet maddi yardım desteği sağlamaktadır. Ayrıca ev eşyası, mobilya ve giyim gibi ihtiyaçları da karşılanmaktadır.

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 2000 LİRA MAAŞ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu kapsamında yardıma muhtaç kişilere yapılan yardımlardan biri, eşi vefat etmiş kadınlara verilen maaştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından düzenli olarak verilen bu maaş, eşi ölen kadınların mağduriyet yaşamaması için verilmektedir. Maaş miktarı ise aylık 1000 TL veya iki ayda bir 2 bin TL şeklindedir. Eşi vefat eden kadınların bu yardıma başvurmak için, ikametgahlarının kayıtlı olduğu il/ilçedeki SYD Vakfına ya da ALO 144 Sosyal Yardım hattına başvurmaları gerekmektedir.

KİMLER EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA VERİLEN YARDIMLARDAN YARARLANAMAZ?

Eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımların belirli şartları var. İlk olarak, eşi vefat etmiş ve sonrasında yeniden evlenmiş veya dini nikahlı olarak biriyle birlikte yaşayan kadınlar bu yardımlardan faydalanamazlar. Ayrıca, sigortalı bir işe başlayan kadınlar da bu yardımlara başvuramazlar. Son olarak, çocuğu ile birlikte yaşayan ve çocuğu sigortalı bir işte çalışan kadınlar da eşi vefat etmiş kadınlara yönelik yardımlardan yararlanamazlar.